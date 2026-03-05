



Секретарь реготделения партии «Единая Россия» в Волгоградской области Андрей Бочаров назначил заместителей, которые будут курировать ключевые направления партийной работы.

Так, Александр Носов будет отвечать в реготделении за экономическую составляющую, осуществлять контроль за реализацией приоритетных программ, партийных проектов и Народной программы партии.

Анна Кувычко займется развитием молодежных инициатив и координированием взаимодействий в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта.

Александр Блошкин обеспечит взаимодействие между Волгоградской областной думой и представительными органами муниципалитетов. Кроме того, в его обязанности войдут связь с ветеранским сообществом и патриотическими организациями, а также курирование вопросов соцзащиты, экологической безопасности и охраны окружающей среды.

Владимир Шкарин назначен ответственным за вопросы здравоохранения, демографической политики и продвижением ЗОЖ.

Владимир Марченко займется координацией реализации программ комплексного развития города-героя.

Михаил Струк будет курировать партийные первички,, общественную приёмную и другие структуры партии, взаимодействие с дружественными общественными объединениями.

Фото: Единая Россия