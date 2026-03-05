Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта. Согласно поручению...
 Ростовчанам выплатят по 1 млн рублей за «убитые» дронами ВСУ машины
Власти города Ростов-на-Дону утвердили компенсации жителям города за повреждение личного транспорта при атаках дронами ВСУ. Регламент, сообщает Привет-Ростов, уже опубликован на сайте местной администрации. – Размер компенсации напрямую...
Бочаров назначил заместителей реготделения ЕР в Волгоградской области 05.03.2026 22:04

Секретарь реготделения партии «Единая Россия» в Волгоградской области Андрей Бочаров назначил заместителей, которые будут курировать ключевые направления партийной работы.  

Так, Александр Носов будет отвечать в реготделении за экономическую составляющую, осуществлять контроль за реализацией приоритетных программ, партийных проектов и Народной программы партии. 

Анна Кувычко займется развитием молодежных инициатив и координированием взаимодействий в сферах образования, культуры, физкультуры и спорта. 

Александр Блошкин обеспечит  взаимодействие между Волгоградской областной думой и представительными органами муниципалитетов. Кроме того, в его обязанности войдут связь с ветеранским сообществом и патриотическими организациями, а также курирование вопросов соцзащиты, экологической безопасности и охраны окружающей среды. 

Владимир Шкарин назначен ответственным за вопросы здравоохранения, демографической политики и продвижением ЗОЖ. 

Владимир Марченко займется координацией реализации программ комплексного развития города-героя. 

Михаил Струк будет курировать партийные первички,, общественную приёмную и другие структуры партии, взаимодействие с дружественными общественными  объединениями.

Фото: Единая Россия

22:04
22:04 Бочаров назначил заместителей реготделения ЕР в Волгоградской области
21:30
21:30 Житель Волгоградской области отравил «Агрокиллером» соседей и землю
20:56
20:56 В Волгограде отменены два концерта Лазарева из-за аварии на площадке
20:32
20:32 В Волгограде ветерана ВОВ лишили газа и горячей воды
20:19
20:19 В Волгограде из-за ДТП изменено движение трамваев №5 и 10
20:12
20:12 Восстановить братскую могилу героев ВОВ попробуют через суд под Волгоградом
19:49
19:49 В Волгограде улицу Новосибирскую готовят к реконструкции
19:18
19:18 Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам
18:38
18:38 Бочаров занял пост партсекретаря ЕР в Волгограде: что думают об этом другие политики
17:51
17:51 Волгоградцу грозит до семи лет тюрьмы за пальбу из окна автомобиля
17:37
17:37 У волгоградца в гараже нашли оружейный арсенал
17:35
17:35 «Одновременно и в большом количестве»: в Волгоградской области клещи проснутся раньше обычного – уже в марте
17:10
17:10 В Волгограде придумали, как благоустроить 8000 кв. метров в Дзержинском районе
16:50
16:50 Назначена судейская бригада на ключевой матч «Ротора» в 23-м туре Лиги PARI
16:34
16:34 Дешевле поменять? Волгоградские юристы рассказали, какие штрафы грозят нарушителям закона «о вывесках»
16:27
16:27 Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресов
16:15
16:15 Под Волгоградом директора турбазы осудили за погибшего в септике работника
15:39
15:39 «За рулем добра»: волгоградцы запустили акцию в помощь больному лейкозом малышу
15:37
15:37 Как выбрать подарок к 8 Марта с помощью нейросетей – Билайн
15:29
15:29 Ассенизатору предъявили счёт на 1,3 миллиона за озеро нечистот под Волгоградом
15:05
15:05 ДТП на юге Волгограда изменило маршрут трамвая №11
14:49
14:49 Сенатора Горнякова наградили за заслуги перед Волгоградской областью
13:57
13:57 Мосгорсуд отказал в пересмотре меры пресечения волгоградской чиновнице Казанковой
13:52
13:52 Волгоградские УК «поймали» в 2026 году штрафов на 9 млн рублей
13:43
13:43 Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР»
13:27
13:27 В Волгограде рекордно подорожали гостиницы и хостелы
13:10
13:10 Триумф дебютантов: волгоградские джиу-джитсеры блеснули на первенстве России
12:39
12:39 На сборы дали полчаса: застрявших в Дубае туристов из Волгограда готовят к вылету в Москву
12:38
12:38 14 пассажирских поездов задержано из-за повреждений в Воронежской области
12:29
12:29 Андрей Бочаров на конференции ЕР обсудит задачи развития Волгоградской области
 