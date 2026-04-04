В Волгоградской области стартовали масштабные лесовосстановительные работы. По данным властей, в течение ближайшего месяца специалисты высадят 2,7 млн деревьев на территории 26 муниципальных районов площадью 760 га.

Примечательно, что благодаря созданию в лесничествах региона собственных питомников и дооснащению их современной техникой теперь лесовосстановление будет производиться полностью за счёт собственного посадочного материала. В планах властей в течение весны дополнительно поставить 24 единицы спецтехники в питомники Среднеахтубинского и Иловлинского районов. Новая техника ожидает и другие лесничества. До конца 2026 года специалистам будут переданы шесть новых тракторов.

Отметим, с учетом посадочных работ, запланированных на весну и лето этого года, площадь искусственного и естественного лесовосстановления в Волгоградской области превысит 2000 га.

Фото из архива ИА «Высота 102»