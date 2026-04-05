В городе Урюпинск Волгоградской области простятся с погибшим в зоне специальной военной операции Денисом Уваркиным.

В администрации этого города сообщили, что 46-летний рядовой был пулеметчиком. Он погиб при выполнении боевого задания в населенном пункте Новоэкономическое в ДНР. У бойца в Урюпинске осталась мама, супруга и дочь.

Прощание с Денисом Уваркиным пройдет 6 апреля. В 11:15 мск начнется отпевание в Покровском храме, а в 12:00 мск - траурная церемония в сквере Павших борцов.

Похоронят погибшего воина в хуторе Попов.

Администрация Урюпинская выражает соболезнования семье погибшего героя.

Фото: администрации Урюпинска





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!