



5 марта на площадке спортивного лагеря «Авангард» проходит 41-я конференция Волгоградского регионального отделения партии «Единая Россия». В мероприятии принимает участие губернатор Андрей Бочаров.

Как ожидается, во время встречи, которая начнётся в 13:30, глава региона обсудит с партийцами основные вызовы и ключевые задачи, которые сейчас стоят перед регионом.

Отметим, увидеть выступление губернатора все желающие могут в режиме онлайн. Организована трансляция заседания.

Фото: администрация Волгоградской области