Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«В Россию нельзя ходить с мечом. Об этом мы предупредим своих внуков и правнуков». Эти слова плененный генерал-полковник Штреккер произнес в разговоре со знаменитым командующим 66-й армией в Сталинграде Алексеем Жадовым. Закалившись еще в детстве, будущий Герой Советского Союза прошел всю войну и участвовал в тех ее эпизодах, которые еще долго будут примером для военнослужащих новых поколений. В день 125-летия генерала вспоминаем о его жизни и ее судьбоносных поворотах. 

Нашел свое призвание в армии

В 1901 году Алексей Жидов (о вынужденном изменении фамилии мы расскажем чуть позже) родился в беднейшей крестьянской семье. Уже в восемь лет мальчишка работал пастухом. Во время Гражданской войны он нашел свое призвание и прошел настоящую школу жизни, суровые уроки которой еще раз понадобятся ему во время Великой Отечественной войны. Кавалерист легендарной 1-й Конной Армии, он три года воевал с басмачами в Туркестане, где и получил тяжелое ранение.

К началу Великой Отечественной войны Алексей Жадов был уже опытным командиром. Участвуя в битве под Москвой, в дни тяжелого отступления он получил своей первый орден Красного Знамени за планирование операций на Брянском фронте. А осенью 1942-го принял командование 66-й армией, наносивший мощные контрудары севернее Сталинграда.

… Что касается боевых действий нашей северной группировки, в том числе и 66-й армии, то вам с первого взгляда может показаться, что эти действия никакой ощутимой пользы не приносят, - вспоминал Алексей Жадов слова Константина Рокоссовского. – Конечно, достаточных сил для того, чтобы опрокинуть врага и погнать его, мы не имеем. Приходится каждый день атаковать противника одними и теми же силами. Но, если рассматривать проводимые операции в оперативно-стратегическом плане, то без них Сталинграду пришлось бы еще труднее. Своими активными действиями мы держим врага в постоянном напряжении и тем самым сковываем его значительные силы, в том числе и танковые. Так что с утра сделайте очередную попытку пощекотать нервы гитлеровцев…


В Россию нельзя ходить с мечом

Под Сталинградом, в тяжелейших условиях непрекращающихся боев, Алексей Жидов менялся не только внутренне. По просьбе Сталина, переданной генералу через Константина Рокоссовского, командарму пришлось изменить фамилию из-за ее неблагозвучности во время войны. Не поддаваясь лишним эмоциям, Алексей Семенович исправил в ней всего одну букву, и утром 25 ноября Рокоссовскому доложили: 66-й армией командует генерал Жадов. Спустя несколько дней на этом донесении стояла резолюция: «Очень хорошо. И. Сталин».

В своих воспоминаниях знаменитый участник войны не предается лирическим отступлениям. Его мемуары сложены так, как их и подобает слагать военным – строго и по существу. Вступив в оборонительные бои северо-западнее Сталинграда непосредственно у Волги, солдаты и офицеры 66-й армии сначала сковали, а затем разгромили части 14-го танкового и 11-го армейского корпусов 6-й немецкой армии. Бойцы освободили северную часть города, в том числе Тракторный завод, заводы «Баррикады» и «Красный Октябрь, а также прилегающие к ним поселки и после этого соединилась с войсками 62-й армии Чуйкова.

– Как вы оцениваете проведенную советскими войсками операцию?

– На долю русских выпало большое счастье, — нехотя ответил генерал-полковник Штеккер.

– Ну уж если вы склонны говорить о счастье, – заметил я, –то скорей уж вам – полковнику старой немецкой армии – выпало своеобразное «счастье» быть под командой ефрейтора. Штреккер понял, что я имел в виду Гитлера. Он насупился и, немного помолчав, сказал:

– В Россию нельзя ходить с мечом, об этом мы предупредим своих внуков и правнуков… 


– Так закончилась Сталинградская битва. Над лежащим в руинах городом, над великой русской рекой, на берегах которой в течение шести месяцев не смолкал днем и ночью гул канонады, воцарилась долгожданная тишина. Фронт на Волге был ликвидирован. По сталинградским дорогам, изрытым авиационными бомбами и артиллерийскими снарядами, потянулись нескончаемые колонны пленных, – писал в своей книге «Четыре года войны» Алексей Жадов.

На острие ножа 

За успехи в Сталинградской битве 66-ю армию преобразовали в 5-ю гвардейскую. Вместе с ней будущий Герой Советского Союза в 1943-м году участвовал в легендарном танковом сражении под Прохоровкой. Долгожданную победу танкистов историки связывают в том числе и со стойкостью пехоты генерала Жадова. На острие его солдаты были практически всегда – при освобождении Украины и Польши, штурме Берлина и Праги. За время Великой Отечественной войны его имя, как пример успеха, звучало в приказах Верховного Главнокомандующего 21 раз.

Незадолго до новости о капитуляции немецких войск генерал-полковник Жадов в составе войск 1-го Украинского фронта встречался на Эльбе с войсками 1-й армии США, получив в подарок один из тридцати презентованных советскому командованию Willys. Пластина от этой машины хранится в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Фото с сайта Госкаталог.РФ, коллаж Алексея Костякова

