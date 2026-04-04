Сотни горожан досрочно вышли на субботники в Волгограде





В Волгограде стартовали массовые субботники. По данным мэрии, сотни горожан уже поспешили присоединиться к акции. Так, студенты местных вузов взяли шефство над близлежащими парками. В Центральном районе города молодые люди помогли очистить сквер на пр. Ленина вблизи ВолгГМУ.

- В ходе субботников волгоградцы собирают опавшую листву и упавшие мелкие ветви, а также сор, скопившийся за зимний период, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Благодаря помощи волонтёров, городские службы могут сконцентрироваться на другого рода работах. По данным властей, специалисты уже отмыли ограждения и турникеты общей протяжённостью порядка 100 километров. Также были приведены в порядок 2,5 тыс. кв. метров асфальта и ликвидированы шесть свалок.

Отметим, 18 апреля в Волгограде пройдёт общегородской субботник. В рамках мероприятия все жители областного центра смогут внести свой вклад в благоустройство родного города.

Фото из архива ИА «Высота 102»