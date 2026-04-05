Под Волгоградом мотоциклист погиб, врезавшись в мусоровоз

В Волгоградской области в ДТП с грузовиком, который стоял на месте, погиб 24-летний мотоциклист. Известно, что у водителя двухколесного транспортного средства не было прав.

По предварительным данным полиции, смертельная авария произошла накануне в 19:45 мск напротив дома №104 в хуторе Безымянка муниципального округа Михайловка.

Водитель, управляя мотоциклом «Рейсер», врезался в стоявший грузовой автомобиль Howo. От полученных травм мотоциклист скончался до приезда скорой помощи.





