Волгоградке грозит до 5 лет тюрьмы за фиктивную регистрацию мигрантов





В Камышине Волгоградской области правоохранители вычислили владелицу очередной «резиновой» квартиры. Одна из местных жительниц массово прописала у себя мигрантов.

- 29-летняя местная жительница осуществила фиктивную постановку на учет четверых граждан Республики Узбекистан в принадлежащем ей домовладении. При этом фактически предоставлять им жилое помещение для проживания она не намеревалась, поскольку знала, что указанные лица будут проживать по другому адресу, - сообщили силовики.

Отметим, по факту легализации иностранной рабочей силы в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит наказание вплоть до реального лишения свободы на пятилетний срок.

Фото из архива ИА «Высота 102»