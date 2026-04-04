



С начала весны мусорные площадки Волгограда обрастают высокими «заборами» из спиленных веток и туго набитых листвой мешков. Можно ли их выбрасывать рядом с контейнерами, и кто ответственен за вывоз мусора после субботников? Куда девать старые шины или нести отслужившую свой век дверь? Ответы на популярные вопросы горожан собрали в материале ИА «Высота 102».

Куда выбрасывать спиленные ветки?

После субботников в волгоградских дворах очевиден диссонанс. Глаза хотят радоваться чистым дорожкам, но общую картину портят горы срезанного бурелома. Причем, лежать у мусорных баков, мокнуть под дождями и обрастать грязью он может целыми неделями.





- При проведении субботников и санитарных часов запланировано сгребание прошлогодней листвы. Вывоз отходов, собранных на общественных территориях, в этом случае ложится на плечи администрации районов, - объясняет замруководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда Ольга Лемякина. - Из дворов их обязаны убирать управляющие компании. С учетом изменений в действующих нормативно-правовых актах ветки, стволы деревьев и пни запрещено относить к площадкам для твердых коммунальных отходов.

А что делать с отслужившими свой срок покрышками?

С угасанием моды на «лебедей» и «цветы», вырезанных из старых покрышек, высокие резиновые «башни» нередко вырастают у тех же мусорных площадок. Однако официально их складирование как во дворах, так и на общественных территориях запрещено. Волгоградцев, который обзавелись новыми шинами, просят не полениться и доехать до организаций, которые занимаются утилизацией отходов.

- С 2019 года введен запрет на захоронение шин, покрышек и автомобильных камер. Теперь владельцы обязаны сдавать их на переработку на предприятия, которые официально занимаются утилизацией, - комментирует Ольга Лемякина.





В Волгограде специальная площадка для складирования шин и производство по их переработке работает на улице Промысловой в Кировском районе. 34 ООО «БМВиКо»

Аналогичная площадка организована ЗАО «Волжский регенеративно-шиноремонтный завод» на улице Александрова, 69 в Волжском и ПАО «Татнефть» на Промышленной 10/1 в рабочем поселке Ерзовка (возле распределительного центра Мираторга).

Куда податься волгоградцам, затеявшим ремонт?

Куски старых обоев и рулоны потрепанного линолеума, брошенные в обычный мусорный бак, могут понравиться не всем живущим в комплексе волгоградцам. Однако, по словам Ольга Лемякиной, затеявшие ремонт горожане имеют полное право нести свой скарб к контейнерной площадке, оставляя его в отсеке для крупногабаритных отходов.

- Мусор, появившийся при капитальном ремонте жилых помещений (работы по замене и восстановлению несущих, ограждающих и коммуникационных конструкций), не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. Эти отходы должны вывозиться специальной лицензированной организацией. Причем, за услугу платит сам собственник, - отмечает замруководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда. – А вот старые обои, линолеум или оконные рамы считаются твердыми коммунальными отходами и должны размещаться на контейнерной площадке в отсеке для крупногабаритных отходов, на специальных площадках для крупногабаритных отходов или в установленных для крупногабаритных отходов бункерах.





Что еще не стоит бросать в мусорный бак?

Волгоградцев просят не класть в мусорный пакет отжившие свое батарейки, а также предметы, содержащие ртуть.

