



4 апреля в Волгограде на площадке ЦПКиО прошла встреча губернатора Андрея Бочарова с молодёжью. На мероприятии стало известно о том, что анонсированный ранее памятник в честь Станислава Говорухина будет установлен в одном из скверов на пр. Ленина, а сама зона отдыха может быть названа в честь известного режиссёра.

- Участники встречи решили, что это не должно ограничиваться установкой, к примеру, только бюста. В частности, предложено в рамках благоустройства бульварной части проспекта Ленина в границах от остановки «Современник» до площади Ленина создать несколько тематических зон, одна из которых может быть посвящена Станиславу Говорухину. Эта идея будет тщательно проработана, - подчёркивается в сообщении пресс-службы губернатора.

Напомним, как ранее сообщала редакция, предложение об увековечивании памяти деятеля культуры поступило 31 марта от представителей ветеранского сообщества Волгоградской области.

