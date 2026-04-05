Сегодня, 5 апреля, православные христиане за неделю до Пасхи празднуют Вход Господень в Иерусалим. Еще это воскресенье называют Вербным, так как в этот день принято приносить в храм и освящать вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которые в знак уважения бросали перед шествующим в Иерусалим Иисусом Христом. После воскресения четверодневного Лазаря его встречали как Мессию в надежде, что он освободит Иудейское царство от власти римских оккупантов.

Как отмечают Вербное воскресенье

Этот праздник принято встречать в храме на богослужениях. Как сообщили в Волгоградской епархии, накануне в соборе святого благоверного князя Александра Невского прошло торжественное Всенощное бдение, на котором митрополит Феодор совершил освящение пальмовых ветвей и верб в память о событиях, произошедших при входе Спасителя в Иерусалим.

После Вербного воскресенья, которое также знаменует окончание Великого поста, начинается Страстная неделя, которая завершается Пасхой.

Где освятить вербы

Сегодня, 5 апреля, утром в храмах пройдут Божественные литургии, после которых также будут освящать вербы. Так, в соборе Александра Невского поздняя Божественная литургия начнется в 10:00 мск.

В других храмах также освящают вербы после утренних богослужений, которые начинаются в 9-10 утра.

Зачем освящают вербы

В России верба распускается как раз тогда, когда празднуется Вход Господень в Иерусалим. Она символизирует тоже, что и пальмовые ветви. Считается, что освящённая верба приносит мир, защищает от бед и напоминает о вере. Она хранится в доме целый год — до следующего Вербного воскресенья.

Однако выбрасывать освященную вербу просто так нельзя . Её необходимо закопать или сжечь.

Фото: Волгоградской епархии





