С салютом и большими экранами: парад Победы-2026 в Волгограде перенесут на новое место Бочаров 12 лет назад возглавил Волгоградскую область: как изменились регион и сам губернатор Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

«Трупы выносили каждое утро»: УФСБ рассекретило новые документы о злодеяниях немецких фашистов

«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

 Цивилева: ветераны СВО становятся в регионах эффективными управленцами
В России ветераны специальной военной операции (СВО) становятся управленцами в органах законодательной или исполнительной власти, получая образование. Об этом, как передает ТАСС, заявила Анна Цивилева на церемонии вручения дипломов...
 На месте приземления Гагарина начнут регистрировать браки
В Саратовской области начнут регистрировать браки на месте приземления Юрия Гагарина в 1961 году. Об этом сегодня, 2 апреля, со ссылкой на управление по делам ЗАГС регионального правительства сообщило ИА...
«От солнца до сих пор слезятся глаза»: в Волгограде изъятая из Дагестана пятерка львов отвыкает от ужасов прежней жизни

Общество 05.04.2026 09:05
В просторных вольерах с грунтом львы, переехавшие в волгоградский зооцентр «Дино» из бетонных казематов в частном зоопарке Дербента, никак не могут нагуляться, надышаться свежим воздухом да и просто полежать на солнце, беспечно подняв лапы кверху. Настолько разительны перемены в их жизни… Почему изъятие пятерых животных превратилось в настоящий «блокбастер», и как хищники восприняли свой переезд, расскажем в материале ИА «Высота 102».

Принимая под свой кров конфискованных у прежних владельцев животных, сотрудники зооцентра видели всякое. Однако те условия, в которых пятерка хищников жила в Дербенте, стала для них настоящим шоком. Маленькие бетонные постройки, заваленные горами фекалий превратились не в дома, а в «темницы» для обитавших здесь львов.

- Все наши хищные животные изымались из плохих условий, но такого ужаса мы не видели никогда. Наш кинолог, который перед транспортировкой львов должен был их седировать, для входа в клетку брал лопату и выгребал оттуда горы фекалий! – рассказывает руководитель зооцентра Анжела Макарова. – Хищники жили в условиях полнейшей антисанитарии и в прямом смысле не видели белого света. Сейчас от солнечных лучей у них до сих пор слезятся глазки.


Пускать на свою территорию волонтеров, а уж тем более добровольно прощаться с питомцами, приносящими им неплохой доход, прежние владельцы, конечно, не собирались. Для вызволения животных волгоградцам и их дагестанским коллегам пришлось вызывать на подмогу сотрудников полиции и Росгавардии.

- Эти люди категорически отказывались идти на контакт, передавать на животных какие-либо документы, напирая на то, что так сильно любят каждого из них, что не готовы к расставанию. Но, на мой взгляд, ситуация была куда более прозаичной. Владельцы, во-первых, использовали львов для размножения и последующей продажи малышей, а, во-вторых, предлагали взять хищников в аренду – подобные объявления появлялись в запрещенных социальных сетях. Естественно, что перед отправкой на фотосессию или на чей-то день рождения их накачивали транквилизаторами – любой, даже маленький хищник, будет кусаться и сопротивляться. Таким образом за сезон люди могли заработать два-три миллиона.


На новом месте львы, еще недавно ютившиеся в четырех бетонных стенах, быстро распробовали вкус жизни. Уже на третий день пребывания в Волгограде они расслаблено грелись на солнце, подставляя ему животы и лапы.

- Животные быстро ощущают смену условий – тем более, когда они меняются в лучшую сторону. Поэтому проблем с адаптацией у них не возникло, - отмечает Анжела Макарова. – Вчера я со стороны наблюдала за их поведением и замечала, что после жизни в «бетонных казематах» они практически не заходят в свои зимние вольеры, все время оставаясь на улице. Бездорожье, солнце – все это для хищников очень важно. После того, как они окончательно освоятся на новом месте, мы в первую очередь стерилизуем львиц и проведем их полное обследование. Уже сейчас заметно, что у одной из них – Маруси – хромает лапа, а у второй во рту есть какая-то опухоль. Ее происхождение нам только предстоит выяснить.

В волгоградском зооцентре не исключают, что, сделав глотка свежего воздуха и забыв о прежних обстоятельствах, львы могут обрести новый приют в одном из зоопарков.

- В российских зоопарках мы вряд ли найдем свободное место для наших хищников. Возможно, львы переедут в Белоруссию, но пока говорить об этом слишком рано, - заключает руководитель зооцентра. – Как бы сильно мы ни привязывались к нашим постояльцам, при наличии хорошего места для них мы всегда согласны на передачу. Так, к примеру, мы отправили в зоопарк Великого Устюга пуму, жившую у нас около полугода. В тех местах действительно настолько приятные условия, что нам оставалось только лишь порадоваться за нашу красотку с характером!

Фото Анжелы Макаровой 

