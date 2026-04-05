Котелок защитника Сталинграда покажут в музее Победы в Москве

Более 200 уникальных экспонатов, в числе которых армейский котелок защищавшего Сталинград рядового Василия Кириллова, собраны на выставке «Путь к Победе» Музея Победы в Москве.

Как сообщили в музее, экспозиция рассказывает о воинской доблести защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны. Наряду с подвигами военачальников здесь показаны и судьбы простых бойцов. Экспозиция развернута на площади 4,4 тысячи кв. метров.

Армейский котелок бойца Василия Кириллова с пробоинами также стал частью этой выставки. Эта полевая посуда помогла бойцу чудом избежать ранения под Сталинградом и защитила его от осколков. Этот котелок является семейной реликвией.

На этой масштабной выставке представлены десятки тысяч биографий героев, подробная информация о 50 стратегических операциях, более 20 тысяч листов архивных документов, 1 246 сводок Совинформбюро и Генерального штаба Красной Армии.

