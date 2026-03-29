Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты Руслан Шарифов может скоропостижно покинуть Волгоградскую облдуму

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Запрет на экспорт бензина вводят в России с 1 апреля
Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на состоявшемся накануне в правительстве РФ совещании. Министерству энергетики дано поручение подготовить проект соответствующего постановления. Вице-премьер отметил,...
 Россиянин согласился за 1,5 млн устроить теракт для ВСУ на военном аэродроме
В Саратовской области местный житель пытался совершить теракт по указу ВС Украины. Как сообщает ИА «СарИнформ», УФСБ вычислило его и задержало.  Уточняется, что в качестве вознаграждения саратовец намеревался получить...
«Мне не все равно, что будет потом»: моющий остановки дорожник - о том, как сменил профессию и не пожалел об этом

Как любой сотрудник коммунальных служб, волгоградец Дмитрий Зашутин знает цену чистоте. Весной за одну рабочую смену он успевает помыть несколько остановок, убирая со стекла остатки разномастных граффити и выметая вокруг павильонов все то, что горожане не донесли до урны. Оставляя после себя прозрачные стекла, чистые дорожки и ни с чем не сравнимый аромат свежести, он возвращается домой с легким сердцем. «За этот результат я и люблю работу», - говорит молодой мужчина. О его профессиональных «деформациях», отношении к труду и самом простом и реализуемом желании сделать свой город лучше корреспонденты рассказывают в новой серии проекта «Люди для людей».



Разматывая шланг и замечая направленную на него камеру, Дмитрий Зашутин с трудом скрывает волнение. «Честно говоря, я привык быть скромнее».


Но, включая воду и направляя мощный напор воды на сероватую от дорожной пыли остановку, он с мальчишеским азартом орудует шлангом, как когда-то в детстве каждый мальчишка орудовал водным пистолетом. Буквально за несколько минут Дмитрий Зашутин отмывает и стекла остановочного павильона, и стоящую внутри него лавочку, и тротуарную плитку, «надышавшуюся» пылью и грязью. Пока воздух наполняется запахом весенней свежести, который чаще всего бывает после дождя, молодой мужчина с удовольствием смотрит на результат, будто бы забыв о прежнем смущении.

- Три поколения моих родственников жили в Воркуте, и что такое настоящая зима я знаю не понаслышке. До сих пор вспоминаю рассказ дедушки, который приехал туда работать и добирался до поселка в тоненьких штанах, - сматывая шланг, говорит Дмитрий. – У нас условия намного легче. В детстве я очень любил именно снежную морозную зиму. А, когда она стала осенью, «переключился» на теплые сезоны. Летом при 40-градусной жаре я с радостью поливаю водой не только остановки, но и самого себя!


В МБУ «Южное» молодой волгоградец работает практически год. Попробовав себя в разных сферах, весной прошлого года он случайно спросил у знакомого: «Не знаешь, куда можно устроиться?». И хотя о будущей профессии Дмитрий Зашутин имел весьма размытые представления, на предложение о работе в коммунальной службе он согласился без долгих раздумий.

- Я воспитывался по правилу: «Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят». В сфере коммунального хозяйства этой аксиомы придерживается каждый. Докуривая, ни один из моих коллег не бросит бычок на улицу. Совесть не позволит! Если рядом нет урны, он положит его в карман, - говорит Дмитрий.


Волгоградец, который прежде проводил в городе соцопросы, умеет находить общий язык с разными людьми. Однако, кажется, что эта работа, в которой требуется меньше слов и больше дела, куда больше пришлась ему по душе. Выполняя с виду рутинные операции, он успевает подумать о чем-то своем, заметить вечно спешащих прохожих и по-новому взглянуть на город, казалось бы, знакомый до мелочей.

- Люди – максималисты, которым нужно все и сразу. Но, конечно, под каждого подстроиться невозможно, - рассуждает сотрудник МБУ «Южное». – Благо, что многие люди и замечают, и ценят наш труд. Зимой, к примеру, к нам часто подходили прохожие и благодарили за то, что мы расчищали снег.


За время работы Дмитрий Зашутин, как и многие его коллеги, научился более простому отношению к будничным неурядицам. Он старается не принимать на личный счет возмущения горожан, которым холодно зимой и жарко летом, радоваться мелочам и фиксировать маленькие шаги, складывающиеся в общий путь.

- Мне не все равно, что будет потом. Не могу сказать: «Я сейчас уберусь, а после меня – хоть потоп». Какой тогда смысл? Я работаю для людей, отчасти для своих друзей, которые живут в Ворошиловском районе и часто говорят спасибо за то, что у нас стало чище и приятнее. Для страны в конце концов. Я люблю ездить по России, и сейчас стал невольно сравнивать наш город с другими. Хочется подстраиваться под лучшие образцы и держать марку. По крайней мере, я в своей работе придерживаюсь этого правила и каждый раз мысленно ставлю себе оценку.


- Сегодня уже поставили себе пятерку? – спрашиваю я Дмитрия.

- Я – перфекционист, и никогда не оцениваю свой труд на высший балл. Но все равно стараюсь.

Смущенный повышенным вниманием, после недолгого разговора с нами он с радостью «прыгает» в рабочую машину и едет туда, где сможет вновь остаться наедине со своими мыслями и понаблюдать за городом, который после его рабочей смены станет значительно светлее и чище.

В рубрике «Люди для людей» корреспонденты ИА «Высота 102» говорят о горожанах, чей труд мы порой не замечаем в жизненном круговороте. Дорожный рабочий, водитель троллейбуса, театральный кассир и неонатальный реаниматолог – о пути, взглядах на жизнь и собственной философии каждого из них мы рассказывали в отдельных материалах.

Фото и видео Алексея Костякова 

