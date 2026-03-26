







В СУ СК по Волгоградской области сообщили подробности громкого задержания двоих волгоградских журналистов, которые вымогали деньги у главврача одного из медучреждений.

Весной текущего года в правоохранительные органы Волгограда обратилась главный врач одной из поликлиник, которая сообщила о вымогательстве у нее денежных средств в сумме более 1 миллиона 200 тысяч рублей со стороны неустановленных лиц.

- По данным следствия, фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, использовали администрируемый ими анонимный интернет-канал с аудиторией в несколько тысяч для давления на потерпевшую. На указанном публичном ресурсе они целенаправленно размещали заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию женщины и её близких. Впоследствии злоумышленники вышли на связь с потерпевшей и потребовали передать им крупную денежную сумму за прекращение распространения порочащей ее информации. В случае отказа они открыто угрожали дальнейшим размещением аналогичных материалов. В подтверждение своих возможностей фигуранты демонстративно удалили ранее размещенную публикацию, тем самым оказывая дополнительное психологическое давление, - говорится в сообщении ведомства.





Следователи СКР и оперативные сотрудники регионального управления ФСБ России установили всех участников преступной схемы. Ими оказались двое местных жителей - представители журналистской среды.

В настоящее время при силовой поддержке бойцов Росгвардии подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также закрепление доказательственной базы.

Следственными органами СК России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»).

Как сообщало ИА «Высота 102», задержанными журналистами оказались Виталий Кошелев и Алексей Серовой. Оба они достаточно известные журналисты и работали на крупные СМИ. Телеграм-каналом, о котором идет речь, по не подтвержденным официально данным, является «Волгоградские слухи». Его, предварительно, и вели названные журналисты.



