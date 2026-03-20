



Сегодня, 20 марта, губернатор Волгоградской области провел встречу с руководителями политических партий в регионе и представителями общественных организаций. Как сообщает ИА «Высота 102», главными темами обсуждения стали социально-экономическое развитие Волгоградской области и реализация приоритетных проектов.

Глава региона акцентировал внимание на значимости конструктивного диалога между представителями всех политических и общественных объединений.

– Представляя ведущие политические, общественные силы Волгоградской области, вы обеспечиваете конструктивный диалог внутри самих сообществ, с органами власти, с жителями Волгоградской области по самому широкому спектру общественных и профессиональных интересов. В органах власти, на площадках Волгоградской областной думы, Общественной палаты, общественных советов, профессиональных сообществ нами совместно осуществляются обсуждение и выработка решений по ключевым вопросам социально-экономического развития региона, – сказал Андрей Бочаров.

Отдельно он остановился на вопросах сохранения формируемого сегодня исторического наследия, представив собравшимся проект создания мемориала, посвященного подвигу участников СВО.

– Идея, инициатива создания мемориального комплекса, посвященного подвигу защитников Отечества - участников специальной военной операции, – по-настоящему народная, рожденная из понимания того, что участники специальной военной операции, безусловно, достойны самого высокого народного уважения и признания, а также увековечения их подвига ради Отечества на легендарной сталинградской земле, – подчеркнул губернатор.

Напомним, что памятник подвигу героев СВО появится у подножия Мамаева кургана. Также здесь будет открыт музей, посвященный особому вкладу сталинградцев в Победу.

– Ход реализации этого по-настоящему народного проекта мы обсуждали на недавней встрече с молодежью Волгоградской области, на президиуме политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Учитывая по-настоящему народный характер памятника и всего мемориального комплекса, партия «Единая Россия» поддержала предложение о непосредственном участии в создании памятника всех членов регионального отделения, сторонников партии. Пользуясь случаем, обращаюсь сегодня к вам – представителям наших ведущих парламентских политических партий, к ведущим общественным и профессиональным организациям, объединениям, движениям – и предлагаю присоединиться к этой инициативе. Мемориальный комплекс, посвященный подвигу защитников Отечества - участников специальной военной операции, станет символом нашей общей признательности и благодарности потомкам Поколения Победителей, которые сегодня с оружием в руках сражаются с уже современным фашизмом и нацизмом, защищают нашу Родину, нашу общую историю, настоящее и будущее нашей страны, – обратился к присутствующим Андрей Бочаров.

Предложение главы региона было единогласно поддержано.

– Считаю важным в этот период, когда еще идет специальная военная операция, когда наши земляки вместе со своими боевыми товарищами с оружием в руках выполняют ее задачи, именно в это время начать и завершить создание мемориального комплекса, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Мы с вами хорошо понимаем, как важно нам вместе сохранять наше историческое наследие и память. Жители Волгоградской области, участвующие в специальной военной операции, достойны, чтобы их имена были увековечены.

В ходе встречи Андрей Бочаров также поздравил всех мусульман с праздником Ураза-Байрам.