Старт противопожарного сезона в регионе: какие штрафы грозят волгоградцам с 20 марта Рулил бизнесом вопреки запретам: что происходило на суде по делу экс-депутата облдумы Короткова Суд в Волгограде признал незаконной добровольную отставку экс-депутата Короткова В Волгограде заменят трамвайные пути от ул. Космонавтов до ул. Хорошева Юрист экс-депутата Короткова просил «забыть» о визите силовиков в офис ООО «Земля-Профи»

Похоронил бизнес? Ремонт машины обернулся для волгоградки потерей денег и нервов

«Спокойно в нашей отрасли не было никогда»: волгоградский турагент – о закрытии направлений, росте цен и спросе на отдых

«В СССР такого даже не знали»: почему профвыгорание стало главным «диагнозом» современных людей

 Цены товаров на маркетплейсах могут вырасти из-за нового НДС
Минфин РФ предложило ввести НДС на зарубежную продукцию с маркетплейсов с 2027 года. Как сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов 19 марта на Пятом юбилейном Петербургском налоговом форуме, новый налог...
 Восемь пляжей Анапы могут открыть уже этим летом
Восемь галечных пляжей Анапы от села Большой Утриш до «Высокого берега» исключены из опасной зоны, установленной после разлива нефтепродуктов. Об этом 19 марта сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев...
Партруководители примут участие в создании мемориала героям СВО в Волгограде

Политика 20.03.2026 13:18
Сегодня, 20 марта, губернатор Волгоградской области провел встречу с руководителями политических партий в регионе и представителями общественных организаций. Как сообщает ИА «Высота 102», главными темами обсуждения стали социально-экономическое развитие Волгоградской области и реализация приоритетных проектов. 

Глава региона акцентировал внимание на значимости конструктивного диалога между представителями всех политических и общественных объединений.   

– Представляя ведущие политические, общественные силы Волгоградской области, вы обеспечиваете конструктивный диалог внутри самих сообществ, с органами власти, с жителями Волгоградской области по самому широкому спектру общественных и профессиональных интересов. В органах власти, на площадках Волгоградской областной думы, Общественной палаты, общественных советов, профессиональных сообществ нами совместно осуществляются обсуждение и выработка решений по ключевым вопросам социально-экономического развития региона, – сказал Андрей Бочаров. 

Отдельно он остановился на вопросах сохранения формируемого сегодня исторического наследия, представив собравшимся проект создания мемориала, посвященного подвигу участников СВО. 

– Идея, инициатива создания мемориального комплекса, посвященного подвигу защитников Отечества - участников специальной военной операции, – по-настоящему народная, рожденная из понимания того, что участники специальной военной операции, безусловно, достойны самого высокого народного уважения и признания, а также увековечения их подвига ради Отечества на легендарной сталинградской земле, – подчеркнул губернатор. 

Напомним, что памятник подвигу героев СВО появится у подножия Мамаева кургана. Также здесь будет открыт музей, посвященный особому вкладу сталинградцев в Победу.

– Ход реализации этого по-настоящему народного проекта мы обсуждали на недавней встрече с молодежью Волгоградской области, на президиуме политсовета регионального отделения партии «Единая Россия». Учитывая по-настоящему народный характер памятника и всего мемориального комплекса, партия «Единая Россия» поддержала предложение о непосредственном участии в создании памятника всех членов регионального отделения, сторонников партии. Пользуясь случаем, обращаюсь сегодня к вам – представителям наших ведущих парламентских политических партий, к ведущим общественным и профессиональным организациям, объединениям, движениям – и предлагаю присоединиться к этой инициативе. Мемориальный комплекс, посвященный подвигу защитников Отечества - участников специальной военной операции, станет символом нашей общей признательности и благодарности потомкам Поколения Победителей, которые сегодня с оружием в руках сражаются с уже современным фашизмом и нацизмом, защищают нашу Родину, нашу общую историю, настоящее и будущее нашей страны, – обратился к присутствующим Андрей Бочаров.

Предложение главы региона было единогласно поддержано.

– Считаю важным в этот период, когда еще идет специальная военная операция, когда наши земляки вместе со своими боевыми товарищами с оружием в руках выполняют ее задачи, именно в это время начать и завершить создание мемориального комплекса, – подчеркнул Андрей Бочаров. – Мы с вами хорошо понимаем, как важно нам вместе сохранять наше историческое наследие и память. Жители Волгоградской области, участвующие в специальной военной операции, достойны, чтобы их имена были увековечены.

В ходе встречи  Андрей Бочаров также поздравил всех мусульман с праздником Ураза-Байрам.

