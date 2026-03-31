Главное

Энергия развития: АО «Волгоградоблэлектро» строит будущее через обучение и поддержку профессионалов Майские праздники в Волгограде: сколько отдыхаем и выгодно ли брать отпуск Политолог Глушенок задержан силовиками вместе с двумя журналистами в Волгограде СК подтвердил задержание журналистов Кошелева и Серового в Волгограде Оперативниками УФСБ в Волгограде за вымогательство задержаны журналисты

Актуально

Федеральные новости

 Минтранс разработал законопроект о возмещении ущерба от БПЛА
Минтранс РФ подготовил проект федерального закона, устанавливающий гарантии покрытия ущерба от вреда, нанесенного третьим лицам гражданскими беспилотными воздушными судами. Документ появился на портале проектов нормативных актов 31 марта.  Уточняется,...
 Ростовчане изнывают от жары и просят отключить отопление, но власти не спешат
Жители Ростова-на-Дону просят власти прекратить отопительный сезон. Как сообщает Привет-Ростов, уже на протяжении нескольких дней в донской столице днем столбики термометров подбираются к отметке +21 градус, а ночью не...
Политика

Организатор митингов из Волгоградской области нацелилась на Госдуму

0
Сотрудница подшипникового завода Волжского выдвинулась на праймериз «Единой России», организованный в преддверии выборов в Госдуму. Как сообщает ИА «Высота 102», Анна Кузнецова возглавляет отдел на предприятии, а с 2014 года активно участвует в общественно-политической жизни страны. Сначала -  в качестве волонтера, а с 2022 года  Анна Кузнецова стала  координатором  национально-освободительного движения в Волжском. Как о себе пишет волжанка, она организует  проведение одиночных и массовых пикетов и митингов в поддержку Армии и Верховного Главнокомандующего за реформы по укреплению суверенитета для скорейшей Победы в СВО.

Анна Кузнецова указывает, что она отмечена почетными грамотами и наградными знаками за организованные акции: 

- за сбор 2000 подписей для проведения реформы Конституции (Всероссийское голосование по поправкам 2020 г.);

- за сбор 5000 подписей для правовой оценки незаконного развала Советского Союза и отмены независимого статуса Украины;

- за сбор 1000 подписей за Победу в СВО для изменения российского законодательства;

- за проведение более 190 пикетов.

Претендующая на мандат депутата Госдумы волжанка подчеркивает, что идет на предварительное голосование, чтобы в команде партии Путина «бороться за укрепление суверенитета для приближения нашей общей Победы».

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о начале процедуры выдвижения кандидатов на праймериз «Единой России». Среди желающих попасть в Госдуму есть и участники СВО из Волгоградской области. 

Фото сайта предварительного голосования «Единой России»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Политика 31.03.2026 21:15
Лента новостей

