Организатор митингов из Волгоградской области нацелилась на Госдуму





Сотрудница подшипникового завода Волжского выдвинулась на праймериз «Единой России», организованный в преддверии выборов в Госдуму. Как сообщает ИА «Высота 102», Анна Кузнецова возглавляет отдел на предприятии, а с 2014 года активно участвует в общественно-политической жизни страны. Сначала - в качестве волонтера, а с 2022 года Анна Кузнецова стала координатором национально-освободительного движения в Волжском. Как о себе пишет волжанка, она организует проведение одиночных и массовых пикетов и митингов в поддержку Армии и Верховного Главнокомандующего за реформы по укреплению суверенитета для скорейшей Победы в СВО.

Анна Кузнецова указывает, что она отмечена почетными грамотами и наградными знаками за организованные акции:

- за сбор 2000 подписей для проведения реформы Конституции (Всероссийское голосование по поправкам 2020 г.);

- за сбор 5000 подписей для правовой оценки незаконного развала Советского Союза и отмены независимого статуса Украины;

- за сбор 1000 подписей за Победу в СВО для изменения российского законодательства;

- за проведение более 190 пикетов.

Претендующая на мандат депутата Госдумы волжанка подчеркивает, что идет на предварительное голосование, чтобы в команде партии Путина «бороться за укрепление суверенитета для приближения нашей общей Победы».

Ранее ИА «Высота 102» сообщало о начале процедуры выдвижения кандидатов на праймериз «Единой России». Среди желающих попасть в Госдуму есть и участники СВО из Волгоградской области.

Фото сайта предварительного голосования «Единой России»