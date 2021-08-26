Борьба с коррупцией 26.08.2021 10:37
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26.08.2021 10:37
Перед судом в Волгограде предстанет руководство бюро медико-социальной экспертизы № 32 по обвинению в получении взяток за оформление инвалидности. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело для рассмотрения в Центральный районный суд Волгограда.
Руководитель бюро МСЭ обвиняется в совершении 19 эпизодов получения взятки, 4 эпизодах мошенничества и 4 эпизодах служебного подлога. Врачу указанного учреждения вменяется 16 эпизодов получения взятки, 14 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения, 8 эпизодов служебного подлога и 5 эпизодов подделки документов. Бывшему документоведу бюро МСЭ инкриминируется покушение на мошенничество с использованием служебного положения, покушение на дачу взятки, 57 эпизодов- посредничество во взяточничестве в значительном размере и 49 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения.
Следствием установлено, руководитель и врач бюро МСЭ с февраля 2016 года по июль 2020 года получили через документоведа более 1 миллиона 800 тысяч рублей за оформление и продление фиктивной инвалидности 35 гражданам. В дальнейшем сообщницы вносили в акты медико-социальных экспертиз и протоколы проведения указанных экспертных исследований заведомо ложные сведения, на основании которых присваивалась инвалидность.
Кроме того, документовед с февраля 2016 года по июль 2020 года получила от 49 знакомых более 4 миллионов рублей за оформление и продление фиктивной инвалидности. Однако указанные денежные средства руководству женщина не передавала и распорядилась ими по своему усмотрению.
По аналогичной схеме действовала и врач бюро МСЭ, которая под предлогом помощи в оформлении инвалидности получила от документоведа более 240 тысяч рублей, но фактически никаких действий по исполнению обещанного не предпринимала.
Вину в инкриминируемых деяниях руководитель бюро МСЭ не признает, документовед признает частично, врач – полностью признала вину.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ОЭБиПК УМВД России по г.Волгограду.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.
Руководитель и врач бюро МСЭ находятся под стражей. Документоведу избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Санкции вмененных составов в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет.
В настоящее время фиктивная инвалидность у граждан аннулирована.
Руководитель и врач бюро МСЭ в судебном порядке отстранены от занимаемых должностей, документовед - уволена. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых на общую сумму более 4 миллионов 200 тысяч рублей.
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