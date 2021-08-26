Борьба с коррупцией

Руководство бюро медико-социальной экспертизы идет под суд за взятки в Волгограде

Борьба с коррупцией 26.08.2021 10:37
0
26.08.2021 10:37


Перед судом в Волгограде предстанет руководство бюро медико-социальной экспертизы № 32 по обвинению в получении взяток за оформление инвалидности. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело для рассмотрения в Центральный районный суд Волгограда.
Руководитель бюро МСЭ обвиняется в совершении 19 эпизодов получения взятки, 4 эпизодах мошенничества и 4 эпизодах служебного подлога. Врачу указанного учреждения вменяется 16 эпизодов получения взятки, 14 эпизодов мошенничества с использованием служебного положения, 8 эпизодов служебного подлога и 5 эпизодов подделки документов. Бывшему документоведу бюро МСЭ инкриминируется покушение на мошенничество с использованием служебного положения, покушение на дачу взятки, 57 эпизодов- посредничество во взяточничестве в значительном размере и 49 эпизодов  мошенничества с использованием служебного положения.
Следствием установлено, руководитель и врач бюро МСЭ с февраля 2016 года по июль 2020 года получили через документоведа более 1 миллиона 800 тысяч рублей за оформление и продление фиктивной инвалидности 35 гражданам. В дальнейшем сообщницы вносили в акты медико-социальных экспертиз и протоколы проведения указанных экспертных исследований заведомо ложные сведения, на основании которых присваивалась инвалидность.
Кроме того, документовед с февраля 2016 года по июль 2020 года получила от 49 знакомых более 4 миллионов рублей за оформление и продление фиктивной инвалидности. Однако указанные денежные средства руководству женщина не передавала и распорядилась ими по своему усмотрению.
По аналогичной схеме действовала и  врач бюро МСЭ, которая под предлогом помощи в оформлении инвалидности получила от документоведа более 240 тысяч рублей, но фактически никаких действий по исполнению обещанного не предпринимала.
Вину в инкриминируемых деяниях руководитель бюро МСЭ не признает, документовед признает частично, врач – полностью признала вину.
Оперативное сопровождение осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области совместно с коллегами из ОЭБиПК УМВД России по г.Волгограду.
Расследование уголовного дела проводилось СУ СК РФ по Волгоградской области.
Руководитель и врач бюро МСЭ находятся под стражей. Документоведу избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Санкции вмененных составов в качестве максимального наказания предусматривают лишение свободы на срок до 8 лет.
В настоящее время фиктивная инвалидность у граждан аннулирована.
Руководитель и врач бюро МСЭ в судебном порядке отстранены от занимаемых должностей, документовед - уволена. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество обвиняемых на общую сумму более 4 миллионов 200 тысяч рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры с индивидуальным отоплением. Ключи - начало 2022 года!

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58

Борьба с коррупцией
25.08.2021 13:33
Борьба с коррупцией 25.08.2021 13:33
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
18.08.2021 11:45
Борьба с коррупцией 18.08.2021 11:45
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.07.2021 17:17
Борьба с коррупцией 30.07.2021 17:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.07.2021 19:06
Борьба с коррупцией 27.07.2021 19:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
23.07.2021 19:21
Борьба с коррупцией 23.07.2021 19:21
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
20.07.2021 10:52
Борьба с коррупцией 20.07.2021 10:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
08.07.2021 15:00
Борьба с коррупцией 08.07.2021 15:00
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
06.07.2021 12:34
Борьба с коррупцией 06.07.2021 12:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
05.07.2021 19:01
Борьба с коррупцией 05.07.2021 19:01
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.07.2021 11:34
Борьба с коррупцией 01.07.2021 11:34
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.06.2021 15:12
Борьба с коррупцией 30.06.2021 15:12
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.06.2021 10:59
Борьба с коррупцией 30.06.2021 10:59
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
28.06.2021 17:24
Борьба с коррупцией 28.06.2021 17:24
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.06.2021 17:52
Борьба с коррупцией 26.06.2021 17:52
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.06.2021 16:27
Борьба с коррупцией 26.06.2021 16:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:11
Четыре человека пострадали в Волгоградской области в дорожной аварииСмотреть фотографии
10:43
«Дорога – сказка»: водители оценили поездки по мосту через Волжскую ГЭССмотреть фотографии
10:37
Руководство бюро медико-социальной экспертизы идет под суд за взятки в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:49
ДОМ.РФ: участие граждан в развитии городов доказало свою эффективностьСмотреть фотографии
08:39
В Волгограде грядет новый снос гаражейСмотреть фотографии
20:02
После пожара на мусорном полигоне под Волгоградом завели делоСмотреть фотографии
19:25
«Остаемся без работы, но будем бороться»: истории волгоградцев, отказавшихся прививатьсяСмотреть фотографии
18:05
Волгоградский «Ротор» одержал первую победу в Кубке России в матче с «Кайратом»Смотреть фотографии
17:17
Улицу под Волгоградом очистят от мусора за миллион рублейСмотреть фотографии
16:45
МТС привезет в Волгоград Фестиваль уличного кино: 28 и 29 августа в парке «Раздолье» пройдут показы короткометражных фильмовСмотреть фотографии
16:37
В скандал с захоронением бездомных собак в Волгограде втягивают догхантеровСмотреть фотографии
15:45
Сразу несколько видов вирусов атакуют жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:17
АО «КАУСТИК» – лидер среди крупнейших предприятий-экспортеров Южного Федерального округаСмотреть фотографии
15:07
В два раза подорожала капуста в Волгоградской области за летоСмотреть фотографии
14:38
К школе готовы: с какими смартфонами сядут за парты волгоградские школьникиСмотреть фотографии
14:00
Безработный с ножом заставил жителя Волжского оплатить покупкиСмотреть фотографии
13:33
Под Волгоградом задержали судебного пристава за взяткуСмотреть фотографии
13:17
Суд восстановил регистрацию самовыдвиженца на выборах в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
В Волгоградской области назвали ограничения в работе школ с 1 сентябряСмотреть фотографии
12:26
Побит новый рекорд заболеваемости коронавирусом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:16
Волгоградские политологи высказались о народной программе единороссовСмотреть фотографии
11:47
В Волгоградской области прогнозируют дефицит водыСмотреть фотографии
11:01
Чиновников бросили на разбор завалов после шторма в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:57
Волгоградского пенсионера поймали за езду на машине по дорожкам паркаСмотреть фотографии
10:30
Грузовой паром с арбузами и людьми сняли с мели на Волгоградском водохранилищеСмотреть фотографии
10:12
Движение по всем полосам на Волжской ГЭС откроют без церемонийСмотреть фотографии
09:46
Власти города в Волгоградской области обязали разорвать цепочку бесконечных коммунальных аварийСмотреть фотографии
09:28
В Волжском второй раз горел заброшенный вытрезвительСмотреть фотографии
08:45
Каждый 15-й привитый волгоградец вакцинировался «Спутником Лайт»Смотреть фотографии
08:36
Волгоградская область знакомит молодых французов с потенциалом регионаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 