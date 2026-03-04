В Волжском передали родным ордена и медали погибших бойцов

4 марта в Волжском прошла церемония, посвящённая памяти бойцов, погибших при исполнении воинского долга во время специальной военной операции по защите Донбасса. Родственникам, среди которых было много маленьких детей и жён, организаторы передали ордена и медали военнослужащих.

По информации местных властей, указам Владимира Путина высших государственных наград посмертно удостоены восемь волжан. Орден мужества вручён: рядовым Валентину Стовба, Константину Тимофееву, Роману Титову, ефрейтору Кенисару Жумагалиеву, младшему сержанту Вячеславу Ковалёву, старшему матросу Александру Политову. Медаль Суворова вручена близким рядового Владислава Кутукова, медаль Жукова – родным рядового Никиты Чунчаева.

Фото: администрация Волжского.