В Волгоградской области задержаны двое жителей Адыгеи, которые пытались дать 300 тысяч рублей взятки сотруднику исправительной колонии. Должностное лицо они хотели подкупить, чтобы помочь своему родственнику выйти из ИК в Волжском по УДО.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, двое жителей Адыгеи прибыли 9 февраля в исправительную колонию и предложили сотрудники ФСИН взятку за подготовку фиктивных положительных характеристик, необходимых для последующего рассмотрения судом ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного.

- Получив категорический отказ и разъяснение об уголовной ответственности за дачу взятки, злоумышленники, тем не менее, продолжили реализацию своего преступного умысла - один из подозреваемых положил в карман форменного обмундирования должностного лица 300 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по региону.

Сотрудник колонии сообщил о произошедшем силовикам. Взяткодателей задержали. На основании материалов отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Фото: СУ СКР по Волгоградской области





