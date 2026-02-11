Главное

ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии 12 лет за гибель 7 пассажиров: водитель автобуса «Волгоград-Астрахань» выслушал приговор Нет денег на содержание: «Почта России» продаст круглый зал Главпочтамта с Лениным Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

«Думали, режутся зубки»: страшный диагноз поставили врачи 10-месячному малышу из Волгограда

Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра Стасишин

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Под Волгоградом двое жителей Адыгеи положили 300 тысяч в карман сотруднику ФСИН

В Волгоградской области задержаны двое жителей Адыгеи, которые пытались дать 300 тысяч рублей взятки сотруднику исправительной колонии. Должностное лицо они хотели подкупить, чтобы помочь своему родственнику выйти из ИК в Волжском по УДО.

Как сообщили в СУ СКР по Волгоградской области, двое жителей Адыгеи прибыли 9 февраля в исправительную колонию и предложили сотрудники ФСИН взятку за подготовку фиктивных положительных характеристик, необходимых для последующего рассмотрения судом ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденного.

- Получив категорический отказ и разъяснение об уголовной ответственности за дачу взятки, злоумышленники, тем не менее, продолжили реализацию своего преступного умысла - один из подозреваемых положил в карман форменного обмундирования должностного лица 300 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по региону.

Сотрудник колонии сообщил о произошедшем силовикам. Взяткодателей задержали. На основании материалов отдела собственной безопасности ГУФСИН России по Волгоградской области возбуждено уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу группой лиц по предварительному сговору и в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Фото: СУ СКР по Волгоградской области


