Тепличная компания под Волгоградом выплатит 1 млн за коррупцию





Коммерческая организация оштрафована за совершение коррупционного правонарушения. По данным прокуратуры Волгоградской области, ранее было установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью «СП Дядя Ваня - Девелей» перечислил в качестве коммерческого подкупа руководителю образовательной организации денежные средства за предоставление документов о прохождении профессионального обучения в сфере труда без фактического обучения.

Прокуратура возбудила в отношении юрлица, которое занимается выращиванием овощей в Волжском, производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 1 млн рублей.

В отношении директора фирмы и руководителя образовательной организации ранее были вынесены обвинительные приговоры.





