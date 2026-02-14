Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Тепличная компания под Волгоградом выплатит 1 млн за коррупцию

Коммерческая организация оштрафована  за совершение коррупционного правонарушения. По данным прокуратуры  Волгоградской области, ранее было установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью «СП Дядя Ваня - Девелей» перечислил в качестве коммерческого подкупа руководителю образовательной организации денежные средства за предоставление документов о прохождении профессионального обучения в сфере труда без фактического обучения.

Прокуратура возбудила в отношении юрлица, которое занимается выращиванием овощей в Волжском,  производство по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). По результатам его рассмотрения организация оштрафована на 1 млн рублей.
В отношении директора фирмы и руководителя образовательной организации ранее были вынесены обвинительные приговоры.


10:55
Волгоградским школьникам показали «сердце» котельнойСмотреть фотографии
10:27
Волгоградская область вошла в ТОП-10 регионов по низкой безработицеСмотреть фотографии
09:52
Тепличная компания под Волгоградом выплатит 1 млн за коррупциюСмотреть фотографии
09:36
Концерт Лолиты отменен в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:16
В Волгоградской области построят и модернизируют 20 спортобъектовСмотреть фотографии
08:34
В РПН приняли 30 жалоб волгоградцев на мучения в квартирахСмотреть фотографии
07:52
Ночь без пролетов БПЛА прошла в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:39
Птицефабрику в Волгоградской области оштрафовали на 150 тысяч за антисанитариюСмотреть фотографии
07:10
Волгоградское УФАС уличило УОР в непрозрачности при госзакупкеСмотреть фотографии
06:29
В Камышине передали награды семьям троих погибших героев СВОСмотреть фотографии
05:52
Сколько выплатят волгоградцам за ущерб от БПЛА: смотрим документыСмотреть фотографии
22:34
Томислав Дадич подписал контракт с «Ротором» на полтора годаСмотреть фотографии
21:38
«Туда не ходи, сюда ходи»: над волгоградцами нависла новая угроза из-за потепленияСмотреть фотографии
20:52
«Ротор» откроет сезон матчем с «Уралом» на «Волгоград Арене»Смотреть фотографии
20:17
Волгоградцам показали создание главного масленичного чучела с одной изюминкойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:34
Малышу со страшным диагнозом из Волгограда сотни человек собрали за 10 дней миллионСмотреть фотографии
18:49
В Волгоградской области «спящих» коммунальщиков взбодрили штрафамиСмотреть фотографии
18:29
«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:09
Облдмин закупает впрок рамки для награждения волгоградцевСмотреть фотографии
16:45
Экскурсионные маршруты «Красного октября» посетили 3,6 тысячи промышленных туристовСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде на Масленицу сожгут 10-метровое чучелоСмотреть фотографии
15:47
СК: под Волгоградом мужчина зарубил топором сводного брата из-за наследстваСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде полиция задержала кошмарившего фуры эвакуатора-нелегалаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:06
Волгоградцы стали чаще сдавать устаревшие гаджеты в трейд-инСмотреть фотографии
15:02
Душили веревкой и били в лицо: в Волгограде двое пассажиров напали на таксистаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:46
В суде Волгограда водитель отбился от штрафа за парковку на «зеленке»Смотреть фотографии
14:29
В Волгограде начнут возрождение дендрария «ФНЦ агроэкологии РАН»Смотреть фотографии
14:08
Подарки любимым: Ворошиловский торговый центр дал старт весенней акцииСмотреть фотографии
13:41
Центробанк снизил ключевую ставку до 15,5%Смотреть фотографии
13:38
В Волгоградской области прокуратура добилась увеличения рабочих мест для инвалидовСмотреть фотографии
 