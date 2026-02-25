Главное

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 Российскую вакцину от рака включат в ОМС
Председатель Правительства Михаил Мишустин сообщил, что российские вакцины от рака планируют включить в программу ОМС. Об этом он упомянул 25 февраля в ходе пленарного заседания Госдумы.  Кроме того,...
Федеральные новости
 Госдума за четыре года приняла 150 законов о поддержке участников СВО
Госдума с 2022 года приняла более 150 законов для поддержки участников спецоперации. Об этом рассказал председатель парламента Вячеслав Володин.  – Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких -...
Борьба с коррупцией

Экс-чиновница облкомстроя получила 7 лет за взятки от риэлтора

0
25.02.2026 14:54


Центральный районный суд Волгограда вынес приговор бывшему заместителя начальника отдела обеспечения жилищных прав граждан комитета строительства Волгоградской области. Экс-чиновница признана виновной за взятки в крупном размере, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. 

Суд установил, что занимавшая  пост в органах исполнительной власти волгоградка «тесно» сотрудничала со знакомым риэлтором. С октября 2023  по апрель 2024 года за денежное вознаграждение  она вносила  в сопроводительные письма, направляемые в ГКУ ВО «УКС», сведения о необходимости приобретения квартир для социально незащищенных категорий населения в тех муниципальных образованиях Волгоградской области, где у знакомой имелись для продажи квартир, без анализа фактической потребности в жилье.  

Всего таким способом чиновница получила 165 тыс. рублей, предоставив знакомой преимущество при заключении 33 контрактов на покупку квартир. Ранее в СУ СК по Волгоградской области, которое вело дело бывшей сотрудницы облкомстроя, сообщали, что она получала по 5 тысяч рублей с каждой сделки. Свои дела партнеры по незаконному бизнесу обсуждали в личных переписках. 

Свою вину в совершенном преступлении бывшая госслужащая не признала.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колони общего режима. Также она в течение 5 лет лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Деньги в сумме 165 тыс. рублей, полученные в результате совершения преступления, конфискованы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, добавили в прокуратуре. Ранее сообщалось, что в отношении риэлтора дело было выделено в отдельное производство. Женщину обвиняют в хищении 70 миллионов рублей.


