Экс-чиновница облкомстроя получила 7 лет за взятки от риэлтора





Центральный районный суд Волгограда вынес приговор бывшему заместителя начальника отдела обеспечения жилищных прав граждан комитета строительства Волгоградской области. Экс-чиновница признана виновной за взятки в крупном размере, сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Суд установил, что занимавшая пост в органах исполнительной власти волгоградка «тесно» сотрудничала со знакомым риэлтором. С октября 2023 по апрель 2024 года за денежное вознаграждение она вносила в сопроводительные письма, направляемые в ГКУ ВО «УКС», сведения о необходимости приобретения квартир для социально незащищенных категорий населения в тех муниципальных образованиях Волгоградской области, где у знакомой имелись для продажи квартир, без анализа фактической потребности в жилье.

Всего таким способом чиновница получила 165 тыс. рублей, предоставив знакомой преимущество при заключении 33 контрактов на покупку квартир. Ранее в СУ СК по Волгоградской области, которое вело дело бывшей сотрудницы облкомстроя, сообщали, что она получала по 5 тысяч рублей с каждой сделки. Свои дела партнеры по незаконному бизнесу обсуждали в личных переписках.

Свою вину в совершенном преступлении бывшая госслужащая не признала.

Суд приговорил женщину к наказанию в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колони общего режима. Также она в течение 5 лет лишена права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Деньги в сумме 165 тыс. рублей, полученные в результате совершения преступления, конфискованы в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке, добавили в прокуратуре. Ранее сообщалось, что в отношении риэлтора дело было выделено в отдельное производство. Женщину обвиняют в хищении 70 миллионов рублей.



