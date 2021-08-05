Расследования

Глава СК РФ возмутился выпиской из больницы Волгограда ветерана с дырой в животе

Расследования 05.08.2021 14:12
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05.08.2021 14:12


Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК России ход проверки об оказании медицинской помощи ветерану Великой Отечественной войны из Волгограда Назибу Ахмедгалиевичу Мухаметзянову. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, по данному факту организована процессуальная проверка. 
Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», 94-летнего ветерана выписали из больницы №15 в Красноармейском районе Волгограда, где его перед этим четырежды прооперировали,  с открытым швом после операции. По словам родственников, дедушка чувствовал себя плохо, шов постоянно расходился. При этом врачи, как утверждают близкие ветерана, заверяли, что «это нормально». В облкомздраве ИА «Высота 102» накануне сообщили, что пациента должен осмотреть на дому врач из поликлиники и решить вопрос о повторной госпитализации ветерана. 

Между тем, сегодня родные 94-летнего ветерана войны сообщили, что дедушку в срочном порядке госпитализировали в военный госпиталь Министерства обороны. Причем это было сделано без участия комитета здравоохранения Волгоградской области, куда ранее жаловались родственники Назиба Ахмедгалиевича. Однако состояние ветерана тяжелое, его сразу перевели в реанимацию и его ожидает еще одна операция.

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