Общество

Волгоградские врачи отправили ветерана домой с дырой в животе (ФОТОШОК)

Общество 04.08.2021 11:00
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04.08.2021 11:00


Родственники 93-летнего участника Великой Отечественной войны Мухаметзянова Назиба Ахмедгалиевича пребывают в шоке и растерянности от ситуации, в которую попал их близкий человек по воле врачей. Внук ветерана Дмитрий Балакин сообщил сегодня ИА "Высота 102", что его дедушку фактически с дырой в животе отправили домой из больницы, где до этого четырежды прооперировали. Выписку болезни родственники не могут получить до сих пор, хотя забрали дедушку домой в конце июля. 
В больницу №15 в Красноармейском районе Волгограда ветерана с ущемлением паховой грыжи доставили по "скорой" 30 июня. В ночь на 1 июля его прооперировали.  Через два дня, 3 июля, была проведена повторная операция. Третье вмешательство хирургов потребовалось еще через несколько дней из-за разошедшихся швов. По словам Дмитрия Балакина, его деда оперировали и в четвертый раз, но родственники до сих пор не знают, по какой причине.
"В конце июля лечащий врач сообщил, что дедушку выписывают 31 числа, нам необходимо его забрать, несмотря на давление под 190. Выписку нам не дали, пояснив, что все врачи заняты и приехать за ней надо в понедельник. Но забрать выписку мы не можем до сих пор, нам ее не отдают. Такое впечатление, что с этой выпиской что-то не так, что не хотят нам показывать", - рассказывает собеседник агентства.
Документ родственникам нужен, чтобы определить пожилого человека в другое медицинское учреждение. 
"Шов у деда расходится, чувствует он себя плохо. Мы спрашивали врачей, а разве можно с такой раной человека выписывать? Они говорят, что это нормально", - недоумевает внук ветерана.

Мухаметзянов Назиб Ахмедгалиевич в 1944 году ушел на войну в 17-летнем возрасте. Воевал на Западной Украине, где тогда бесчинствовали бандформирования украинских националистов. После войны служил в железнодорожных войсках. Имеет звание ветерана железнодорожных войск.
Сложившуюся ситуацию с больницей родственники пожилого человека считают вопиющей. "Такое отношение к людям, а еще и к ветерану просто недопустимо. Мы направили жалобы в областной комитет здравоохранения и прокуратуру, звонили в приемную губернатора", - рассказал Дмитрий. С его слов, только после обращения в приемную губернатора им позвонили из 15-ой больницы и пообещали отдать выписку сегодня. 
"Высота 102" запросила комментарий в комитете здравоохранения Волгоградской области, где сообщили, что проведут дополнительную проверку по данному факту. 
"Сегодня пациента осмотрит на дому врач из поликлиники - решается вопрос о повторной госпитализации мужчины в медучреждение", - добавили в облздраве.
Фото предоставлено родственниками ветерана. 

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