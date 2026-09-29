



В Котельниково Волгоградской области продолжается заключительный этап создания парка «Аксайская дубрава». Как пояснили в пресс-службе администрации региона, готовность объекта составляет 52%, полностью работы планируют завершить в 2027 году.

Сейчас на участке площадью 4,3 га создают новые входные группы, автопарковки, пешеходные и зелёные зоны, места отдыха, сцену с трибунами для массовых мероприятий, спортплощадку с раздевалками и детский городок. Коммуникации уже проложены, парковка заасфальтирована, обустраиваются пешеходные дорожки.





Ранее, с 2023 года, в парке появились пешеходные зоны, озеленение, спортивные и детские площадки, искусственный ручей и прудик, зоны отдыха, малые архитектурные формы, площадь с арт-объектами, информационные зоны, экскурсионные тропы и площадка для выгула собак.

В Волгоградской области продолжается системная работа по формированию комфортной городской среды. С 2019 года в 11 малых городах региона реализовано 13 масштабных проектов-победителей всероссийского конкурса. Всего с 2014 года в области завершены и находятся в стадии реализации порядка 2,9 тыс. проектов благоустройства. Только в этом году в Волгограде появились сквер имени Говорухина, обновлённый участок нижней террасы набережной, парк «Южный», преобразились Привокзальная площадь, площадь Павших борцов, сквер имени Симбирцева, улица Профсоюзная и сквер вдоль проспекта Металлургов.

Фото: администрация Волгоградской области