









Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров при посещении строящегося жилищного комплекса «Шоколад» проверил сопровождающих его чиновников и депутатов на выносливость. Как сообщает ИА «Высота 102», глава региона откликнулся на приглашение будущего новосела жилого комплекса, который до последнего времени считался проблемным объектом, а теперь достраивается после вмешательства властей, посетить квартиру, расположенную на 20-ом этаже. Однако, несмотря на то, что лифт в построенной первой секции жилого комплекса уже работал, Андрей Бочаров отправился в гости пешком. Остальным ничего не оставалось делать, как последовать за губернатором. Глава региона с легкостью преодолевал ступени лестницы, при этом не уставая шутить в сторону догоняющих его чиновников: «Дышит, как паровоз», «Мы теряем его», «Кто там кряхтит?». На шутки губернатора отвечали сенатор Сергей Горняков, который честно признался, что спокойно поднимается только до 13-ого этажа, и мэр города-героя Виталий Лихачев, с которым, по словам Андрея Бочарова, они привыкли «рысачить» по Волгограду. Когда запыхавшееся окружение встретилось с губернатором на 20-ом этаже, глава региона признался, что организовал восхождение на 20-й этаж для того, чтобы чиновники и депутаты на себе прочувствовали, какие проблемы испытывают жители региона, проживающие в домах с неработающими лифтами.

Андрей Бочаров напомнил, что в настоящее время в регионе реализуется программы замены лифтового оборудования. Так, в этом году планируется отремонтировать около 800 подъемников, в следующем – около 1400, однако в регионе существует потребность в замене более 4 тысяч лифтов. Глава региона предложил региональному отделению «Единой России», которое возглавляет сенатор Сергей Горняков, взять под партийный контроль этот проект, и подключиться к решению актуальной для многих жителей региона проблемы.



