Дарья Антонова завоевала бронзу чемпионата России по дзюдо





В Минеральных Водах завершился чемпионат России по дзюдо – главный национальный старт сезона. Соревнования прошли в выставочном центре «Минводы Экспо». За три дня на татами было разыграно 14 комплектов наград, в борьбе за медали приняли участие 483 дзюдоиста из 55 регионов страны.

Для Волгоградской области турнир принёс одну награду: бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг завоевала Дарья Антонова. Уроженка Ленинска провела турнир ярко и последовательно: в активе спортсменки – пять схваток, четыре досрочные победы и лишь одно поражение, случившееся в полуфинале от действующей чемпионки России.На старте соревнований Антонова уверенно прошла первые раунды. Кристину Заворотную (Нижегородская область), Софью Беляеву (Московская область) и Карину Исламову (Санкт‑Петербург) она побеждала менее чем за две минуты, демонстрируя высокую скорость и надёжную технику.Полуфинальная встреча стала серьёзным испытанием: соперницей Антоновой выступила Камилла Бадурова из Свердловской области – дзюдоистка экстра‑класса, четырёхкратная чемпионка России и бронзовый призёр командного чемпионата мира 2018 года. Исход поединка определило «ваза‑ари» в пользу Бадуровой. В дальнейшем уральская спортсменка дошла до финала и завоевала пятое национальное золото.За бронзовую награду Антонова боролась с Оксаной Самойловой из Краснодарского края. Поединок сложился в пользу волгоградской дзюдоистки: уже на второй минуте она провела чистый бросок, оценённый как «иппон». Эта победа принесла Дарье Антоновой бронзовую медаль чемпионата России – награду, которая станет важным достижением для региона и логичным продолжением её спортивного пути.