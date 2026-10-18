Двоих сотрудников «Концессий» наградили в облдуме





За вклад в развитие системы ЖКХ двое сотрудников «Концессий» отмечены почетными грамотами Волгоградской областной думы. Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, награду вручили Дмитрию Дунаеву - главному инженеру ООО «Концессии теплоснабжения». В сфере ЖКХ он работает уже 14 лет.





Также почетной грамоты удостоен Александр Плетнёв – слесарь-ремонтник 6 разряда цеха по эксплуатации и ремонту водопроводных очистных сооружений ООО «Концессии водоснабжения». Его стаж в системе коммунального хозяйства - без малого 20 лет.

Сотрудники были отмечены за многолетний труд, профессионализм и за вклад в модернизацию ЖКХ.



Фото «Концессий»