Главное

Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом Меняет подходы и города: пять фактов о волгоградском губернаторе Бочарове «Высота 102» отметила 20-летие: награды, новая премия и запуск обновленного сайта В Волгограде глава Дзержинского района Таций по-тихому покинул свой пост В Волгограде на месте лагеря «ДУЛАГ-205» воздвигнут мемориал

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

В Волгограде информагентство «Высота 102» отметило 20-летие: фоторепортаж

Федеральные новости

Федеральные новости
 МРОТ в России с 1 января 2027 года вырастет до 28 935 рублей
С 1 января 2027 года минимальный размер оплаты труда в России составит 28 935 рублей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по бюджету...
Федеральные новости
 Индексация зарплат педагогов высшей школы составит 6,8% в 2027 году
Индексация заработной платы педагогов высшей школы запланирована на уровне 6,8% в 2027 году, 6,9% – в 2028-м и 7,1% – в 2029-м. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования...
Общество

Дело о серийном маньяке из Камышина вспомнили на федеральном канале

Общество 18.10.2026 18:54
0
18.10.2026 18:54


На НТВ накануне, 17 октября, вышла очередная передача из цикла «Следствие вели…» под названием «Поймать «Дракона» с Леонидом Каневским. Ведущий поднял прогремевшую в конце девяностых годов резонансную историю об орудовавшем в Камышине серийном убийце – Владимире Драганере. 

В передаче показали архивные кадры трагических событий, произошедших в Камышине, а также воспоминания сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в расследовании жутких убийств в городе Волгоградской области. Авторы даже нашли одну из жертв Драганера, которой удалось выжить. 

Напомним, на счету Владимира Драганера, который называл себя потомком Дракулы,  – пять отнятых жизней. Были убиты 3 девушки и 2 парня. Одно из убийств он совершил с сообщниками. Среди его жертв был даже его самый лучший друг.

Выйти на след убийцы помогла выжившая после нападения девушка. После убийства друга Драганера она случайно опознала на фото, где молодой человек был снят вместе с маньяком,  того, кто попытался лишить ее жизни.

Драганер был приговорен к пожизненному заключению  и до сих пор отбывает наказание в  колонии «Черный дельфин». В 2025 году он попытался выйти на свободу, подав прошение об условно-досрочном освобождении. Однако ему в этом отказали. Ко всеобщему облегчению жителей Камышина, которые до сих пор с содроганием  вспоминают те жуткие преступления. 


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.10.2026 18:54
Общество 18.10.2026 18:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 18:13
Общество 18.10.2026 18:13
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 16:54
Общество 18.10.2026 16:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 15:10
Общество 18.10.2026 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 14:33
Общество 18.10.2026 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 13:51
Общество 18.10.2026 13:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 11:58
Общество 18.10.2026 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 11:16
Общество 18.10.2026 11:16
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 10:50
Общество 18.10.2026 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 09:44
Общество 18.10.2026 09:44
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 08:51
Общество 18.10.2026 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 08:19
Общество 18.10.2026 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 07:54
Общество 18.10.2026 07:54
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 06:55
Общество 18.10.2026 06:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.10.2026 06:25
Общество 18.10.2026 06:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:54
Дело о серийном маньяке из Камышина вспомнили на федеральном каналеСмотреть фотографии
18:13
Двоих сотрудников «Концессий» наградили в облдумеСмотреть фотографии
17:50
Дарья Антонова завоевала бронзу чемпионата России по дзюдоСмотреть фотографии
16:54
«Живем, как на мине»: жители пятиэтажки в Волгограде собрали почти полмиллиона на замену труб в своем домеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Житель Михайловки за 2,3 млн купил мифический автомобиль из-за рубежаСмотреть фотографии
14:38
Боксёры Волгоградской области взяли четыре награды в СимферополеСмотреть фотографии
13:51
Сколько жители городов Волгоградской области заплатят за коммуналку в ноябре: смотрим цифрыСмотреть фотографии
12:45
Хохлачёв и Платон принесли дублю «Ротора» победу над «СКА-Хабаровском-2»Смотреть фотографии
11:58
Опубликованы архивные фото центра Сталинграда и ВолгоградаСмотреть фотографии
11:31
В жестком ДТП в Волжском пострадали двое взрослых и ребенокСмотреть фотографии
11:16
О мошенничестве со штрих-кодами в ПВЗ предупредили волгоградцевСмотреть фотографии
10:50
Еще в 11 городах и районах Волгоградской области начнется отопительный сезонСмотреть фотографии
10:15
А есть ли конец? Бесконечный капремонт школы в Волжском продолжает «пожирать» бюджетные средстваСмотреть фотографии
09:44
Для хорошего настроения? В жаркий октябрь в Волгограде начали продажу новогодних игрушекСмотреть фотографии
09:13
1015 украинских дронов миновали Волгоградскую область 18 октябряСмотреть фотографии
08:51
Перебои с телевидением и радио ожидают волгоградцев до 22 октябряСмотреть фотографии
07:54
Волгоградцы заметили проблемы работы VK 18 октябряСмотреть фотографии
06:55
Волгоградцам напомнили, кому повысят пенсию в ноябреСмотреть фотографии
06:25
Два московских рейса отменили в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
05:51
Вторую ночь без угрозы налета БПЛА провели волгоградцыСмотреть фотографии
21:24
Сенсация в Питере: молодёжка «Ротора» обыграла фаворита и забрала три очкаСмотреть фотографии
20:12
«Это уже второй раз за сутки»: в Волгограде вновь вспыхнул аварийный домСмотреть фотографииCмотреть видео
19:44
Золотое дно и вечная молодость. Какие тайны скрывает самое солёное озеро России – ЭльтонСмотреть фотографии
18:44
Полтонны тыкв унесли домой гости ЦПКиО в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:38
До 20 лет тюрьмы грозит паре волгоградцев за 24 нарко-тайникаСмотреть фотографии
16:44
«Спартак-Волгоград» громит «Восток‑2» – 18:8 – в казанском туреСмотреть фотографии
15:42
«В экипировке и с баллоном наперевес»: смотрим как спасатели на время покоряли 27-этажный бизнес-центр в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:15
В Волгоградской области количество происшествий на воде сократилось на 15%Смотреть фотографии
13:45
«Ротор» – «Сочи» – два взгляда на один матч. Тренеры о домашней осечке «Ротора»Смотреть фотографии
13:25
В Краснодаре нашли тела пропавших после убийства волгоградских подростковСмотреть фотографииCмотреть видео
 