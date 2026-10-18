Дело о серийном маньяке из Камышина вспомнили на федеральном канале





На НТВ накануне, 17 октября, вышла очередная передача из цикла «Следствие вели…» под названием «Поймать «Дракона» с Леонидом Каневским. Ведущий поднял прогремевшую в конце девяностых годов резонансную историю об орудовавшем в Камышине серийном убийце – Владимире Драганере.

В передаче показали архивные кадры трагических событий, произошедших в Камышине, а также воспоминания сотрудников правоохранительных органов, которые принимали участие в расследовании жутких убийств в городе Волгоградской области. Авторы даже нашли одну из жертв Драганера, которой удалось выжить.



Напомним, на счету Владимира Драганера, который называл себя потомком Дракулы, – пять отнятых жизней. Были убиты 3 девушки и 2 парня. Одно из убийств он совершил с сообщниками. Среди его жертв был даже его самый лучший друг.



Выйти на след убийцы помогла выжившая после нападения девушка. После убийства друга Драганера она случайно опознала на фото, где молодой человек был снят вместе с маньяком, того, кто попытался лишить ее жизни.



Драганер был приговорен к пожизненному заключению и до сих пор отбывает наказание в колонии «Черный дельфин». В 2025 году он попытался выйти на свободу, подав прошение об условно-досрочном освобождении. Однако ему в этом отказали. Ко всеобщему облегчению жителей Камышина, которые до сих пор с содроганием вспоминают те жуткие преступления.





