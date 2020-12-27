Житель Волгоградской области получил срок за восемь патронов от «Маузера»





Виновным в незаконном хранении боеприпасов признан житель Михайловки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на приговор Михайловского районного суда, ему назначен один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

В суде установлено, что подсудимый в июне 2014 года на пустыре нашел восемь винтовочных патронов калибра 8 мм (7,92) «Маузер» и принес их домой, где хранил несколько лет. Боеприпасы обнаружили сотрудники райотдела полиции в ходе осмотра домовладения, где проживал мужчина.

По заключению экспертов, патроны предназначены для стрельбы из винтовок и карабинов системы «Маузер», немецких пулемётов «МГ-34», «МГ-42», которые изготовлены промышленным способом, пригодны для стрельбы.

Мужчина признал вину и ходатайства о постановлении приговора без судебного разбирательства - в особом порядке. Вынесенное судом решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



