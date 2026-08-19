Руководители силовых ведомств и подразделений, представители администрации региона обсудили в Волгограде меры безопасности на предстоящих в сентябре массовых мероприятиях, в числе которых День знаний, молодежный фестиваль #ТриЧетыре, День города и единый день голосования. Заседание оперативного штаба прошло в управлении Росгвардии по Волгоградской области.

– Специалисты Росгвардии проведут обследование площадок, где запланированы массовые мероприятия и народные гуляния. Подготовка к указанным событиям ведется во взаимодействии с заинтересованными ведомствами и находится на постоянном контроле руководства Управления Росгвардии по Волгоградской области, —сообщили в ведомстве.

Участие в заседании приняли представители управления общественной безопасности аппарата губернатора, избирательной комиссии Волгоградской области, регионального ГУ МВД России, руководители профильных подразделений Росгвардии, а также командиры спецподразделений ОМОН «Сталинград», СОБР «Вектор» и СОБР «Царицын».

Определен перечень первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в предстоящий период. В это период запланирован усиленный контроль в сфере оборота оружия, а также проработаны механизмы взаимодействия с частными охранными организациями, что позволит повысить эффективность охраны правопорядка в местах массового пребывания граждан.

Фото: Управление Росгвардии по Волгоградской области