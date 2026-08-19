



Порядка 830 спортивных площадок установлено в общественных пространствах в различных регионах России с 2025 года. Эти цифры озвучил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, сообщили в кабмине. Лидерами по количеству оборудованных спортплощадок в рамках программы благоустройства с 2025 года стали Республика Дагестан (44), Республика Башкортостан (40), Самарская (32), Ленинградская (29) и Тульская (28) области. В планах на этот год – завершить 462 таких проекта.

Все объекты проектируются с учётом интересов разных возрастных групп – от детей до пожилых людей, включая маломобильных граждан. Особое внимание уделяется озеленению, освещению и удобству подходов к площадке.

В качестве примера в правительстве привели парк Героев-Летчиков в Волгограде, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. В рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства за него отдали голоса 24 тысяч жителей. Здесь оборудованы зоны для баскетбола, стритбола, памп-трек и воркаут-площадка.

Спортивные зоны создаются в различных форматах: это уличные тренажёры и воркаут-площадки, мини-футбольные и баскетбольные поля, хоккейные коробки с искусственным льдом или покрытием для круглогодичного использования, а также памп-треки для велосипедистов и самокатчиков. Один из заметных трендов в городском благоустройстве – создание многофункциональных общественных пространств, рассчитанных на разные виды активности и жителей разных возрастов.

При создании спортплощадок применяются современные технологии и материалы: полиуретановые покрытия, устойчивые к нагрузкам и перепадам температур, а для скейт-парков и памп-треков – с антискользящим слоем. Все покрытия адаптированы к климату, что гарантирует безопасность в любую погоду.

Справка. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» начинался как партийный проект «Городская среда» «Единой России» в 2017 году. За годы действия федерального проекта благоустроено более 118 тыс. территорий по всей стране, в результате чего создано свыше 30,8 тыс. рабочих мест и порядка 7 тыс. новых точек коммерческой активности.