Расследования

Сотрудник сотовой компании идет по суд за утечку данных о 5 тыс абонентах в Волгограде

Расследования 14.10.2020 10:48
0
14.10.2020 10:48


До 6 лет лишения свободы грозит 23-летнему жителю Волгограда по уголовному делу о неправомерной доступе к охраняемой компьютерной информации. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, молодой человек обвиняется по двум статьям УК РФ - ч. 2 ст. 274.1 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ), ч. 3 ст.183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну).
По версии следствия, обвиняемый, работая параллельно в двух компаниях сотовой связи, решил увеличить объем продаж одной из организации за счет привлечения абонентов сторонних операторов. Осознавая, что клиентская база абонентов является охраняемой компьютерной информацией, он с 8 по 26 ноября 2019 года произвел выгрузку реестров, содержащих персональные данные более 5 тысяч абонентов в память собственного персонального компьютера.
Полученную в результате неправомерного доступа компьютерную информацию, являющуюся в том числе коммерческий тайной, мужчина использовал для продвижения на рынке услуг связи компании-конкурента.
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области, сотрудники которого также выявили и пресекли указанные деяния. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области в суд для рассмотрения по существу.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Жилой комплекс Парк Арена в Советском р-не г. Волгоград т. 49-53-53

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Облучатели-рециркуляторы для дома и офиса собственного производства
Расследования
13.10.2020 17:34
Расследования 13.10.2020 17:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 15:23
Расследования 13.10.2020 15:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 10:56
Расследования 13.10.2020 10:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 09:48
Расследования 13.10.2020 09:48
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.10.2020 09:34
Расследования 13.10.2020 09:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2020 16:29
Расследования 12.10.2020 16:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2020 11:43
Расследования 12.10.2020 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.10.2020 09:32
Расследования 12.10.2020 09:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.10.2020 11:58
Расследования 09.10.2020 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.10.2020 11:25
Расследования 08.10.2020 11:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2020 18:27
Расследования 07.10.2020 18:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2020 10:50
Расследования 07.10.2020 10:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.10.2020 09:31
Расследования 07.10.2020 09:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2020 11:39
Расследования 06.10.2020 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.10.2020 10:43
Расследования 06.10.2020 10:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:10
Аналитика МТС: какие компании открывались в Волгограде в сентябреСмотреть фотографии
14:42
Подпольное казино накрыли оперативники в офисном здании в ВолжскомСмотреть фотографии
14:35
В Волгограде вышла на линию новая маршруткаСмотреть фотографии
14:29
«Динара умерла»: пациентку психиатрической больницы с коронавирусом перевезли в Волгоград слишком поздноСмотреть фотографии
14:21
Это - жесть!: жители Краснослободска под Волгоградом рассказали о проведенном благоустройствеСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградской области уже 23 медика скончались от коронавирусаСмотреть фотографии
13:35
Прокуроры пришли на усеянный дохлыми сомами пляж в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:48
Суточный прирост заболевших COVID-19 в Волгоградской области бьет рекордыСмотреть фотографии
11:26
«Братья Гримм» поздравили «Котельниково – Землю Героев» с Днем рожденияСмотреть фотографии
11:02
Двойной удар: четверо пострадали в ДТП с двумя машинами и столбом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:57
Волгоградская облдума купит патриотические сувениры почти на полтора миллиона рублейСмотреть фотографии
10:48
Сотрудник сотовой компании идет по суд за утечку данных о 5 тыс абонентах в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
В Волгоградской области в ночных пожарах погибли двое мужчинСмотреть фотографии
09:55
Из магазина в Волгограде изъяли всю обувь без маркировкиСмотреть фотографии
09:38
Представитель волгоградского «КАУСТИКа» впервые победил в общероссийском конкурсе «Менеджер года»Смотреть фотографии
09:31
Интернет-пособие по производству алкоголя в тюрьме запретили в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:10
В Волгограде продолжили гаражную «зачистку»Смотреть фотографии
08:46
Администрация Волгоградской области распродает старые машины со скидкойСмотреть фотографии
19:45
«Специально не ставят диагноз?»: 65-летняя волгоградка с признаками коронавируса просит врачаСмотреть фотографии
17:34
Застройщика ЖК «Адмиралтейский» и ЖК «Династия» в Волгограде отдали под судСмотреть фотографии
17:26
«Спасите мою дочь!»: пациентку психиатрической больницы в Волгоградской области не лечат от коронавирусаСмотреть фотографии
17:07
Волгоградцы завалили скорую и поликлиники обращениями о помощиСмотреть фотографии
16:44
Главврача ЦРБ в Волгоградской области оштрафовали за дефицит спецодеждыСмотреть фотографии
15:50
Сбер запустил отраслевую аналитическую платформу для бизнеса и государстваСмотреть фотографии
15:23
Парочка из Ростовской области расплатилась на рынке в Волжском «прикольными» купюрамиСмотреть фотографии
15:23
Торговый центр в Волгограде наказали на 100 тысяч за спущенную маску у начальникаСмотреть фотографии
14:53
В Волгограде около кладбищ откроют новые торговые площадкиСмотреть фотографии
14:42
Врачи «красной зоны» ковидного госпиталя в Волгограде привились от вирусаСмотреть фотографии
14:11
Видеонаблюдение для малого и среднего бизнеса: быстро, под ключ и бесплатно на 30 днейСмотреть фотографии
13:24
Капельница или жизнь: в стационаре в Волжском пациенты с COVID выбивают лечениеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 