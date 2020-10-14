Сотрудник сотовой компании идет по суд за утечку данных о 5 тыс абонентах в Волгограде

Расследования 14.10.2020 10:48
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14.10.2020 10:48
До 6 лет лишения свободы грозит 23-летнему жителю Волгограда по уголовному делу о неправомерной доступе к охраняемой компьютерной информации. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, молодой человек обвиняется по двум статьям УК РФ - ч. 2 ст. 274.1 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ), ч. 3 ст.183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну).
По версии следствия, обвиняемый, работая параллельно в двух компаниях сотовой связи, решил увеличить объем продаж одной из организации за счет привлечения абонентов сторонних операторов. Осознавая, что клиентская база абонентов является охраняемой компьютерной информацией, он с 8 по 26 ноября 2019 года произвел выгрузку реестров, содержащих персональные данные более 5 тысяч абонентов в память собственного персонального компьютера.
Полученную в результате неправомерного доступа компьютерную информацию, являющуюся в том числе коммерческий тайной, мужчина использовал для продвижения на рынке услуг связи компании-конкурента.
Расследование уголовного дела проводилось УФСБ России по Волгоградской области, сотрудники которого также выявили и пресекли указанные деяния. Уголовное дело направлено прокуратурой Волгоградской области в суд для рассмотрения по существу.
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