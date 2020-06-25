Губернатор Волгоградской области в первых рядах принял участие в голосовании по Конституции

Политика 25.06.2020 10:50
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25.06.2020 10:50
Сегодня - в день старта общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в первых рядах выразил свое мнение. Как сообщает ИА «Высота 102», утром глава региона посетил избирательный участок во Дворце культуры профсоюзов в центре Волгограда. Комментируя свое мнение по поводу поправок в Конституцию, Андрей Бочаров назвал их всенародными. «Это голосование важно для каждого жителя страны и жителя Волгоградской области. Внесенные президентом РФ поправки после очень широкого обсуждения были существенно дополнены — уже можно откровенно сказать, что поправки стали народными. Изменения в Конституцию позволят уверенно развиваться нашей стране на десятилетия вперед. Я бы отметил социальный характер поправок. Существенно укреплены вопросы, связанные с экологией, защитой животных, конечно, защитой целостности нашего государства, что для нас очень важно и актуально. Сегодня я проголосовал, поддержал поправки, предложенные Президентом, ставшие по-настоящему всенародными, и приглашаю жителей Волгоградской области также прийти и сделать свой выбор», - сказал глава региона.
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