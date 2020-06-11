В Волгограде не верящий в пандемию депутат заразился коронавирусом

Здравоохранение 11.06.2020 20:40
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11.06.2020 20:40
У депутата Волгоградской гордумы Дмитрия Крылова подтвердился коронавирус. Об этом ИА «Высота 102» сообщил источник в представительном собрании. Народный избранник несколько дней назад был госпитализирован с двусторонней пневмонией в областной госпиталь ветеранов войн. Результаты взятого пять дней назад теста на COVID-19 стали известны сегодня.
На последнем очном заседании гордумы 29 апреля Дмитрий Крылов заявлял коллегам, что никакой пандемии нет. По мнению слуги народа, в России происходит массовый психоз, организованный в целях обучения Росгвардии или отмывания денег, выделенных на здравоохранение.
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