Политика

Балаган в масках: Волгоградская гордума превратилась в украинский парламент

Политика 29.04.2020 17:41
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29.04.2020 17:41




Парламент Украины отдыхает в сторонке – депутаты Волгоградской гордумы сегодня будто сорвались с цепи. Крики, споры, оскорбления, шум и гам – перед уходом на удаленку народные избранники дали волю эмоциям, сообщает ИА «Высота 102». Спикер собрания молил прекратить балаган, но в отдельных депутатов, похоже, вселился фантомас. И он разбушевался.
По какому  поводу состоялся сыр-бор – не стоит и вспоминать. Спустя пять минут после очередной перепалки слуги народа уже забывали, с чего все началось. «За три года созыва – такое в первый раз», - с трудом подбирали слова для характеристики происходящего сотрудники аппарата думы.  Все подробности - в остром видеорепортаже из представительного собрания Волгограда.

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