Прилетевший с Фиджи депутат снова начал получать зарплату в Волгоградской облдуме

Политика 09.06.2020 12:23
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09.06.2020 12:23
Отдохнувший и поднабравшийся впечатлений на Фиджи Илья Кошкарев снова в деле. Как стало известно ИА «Высота 102», депутат вышел из отпуска, который, как утверждал его работодатель, был неоплачиваемым. Чтобы узнать с какой даты произошло долгожданное возвращение к рабочим будням, а также, в каких мероприятиях уже успел принять участие народный избранник, редакция направила официальный запрос в региональный парламент. Ответ ожидается.
Напомним, в начале марта - в разгар парламентского года и на фоне новостей о распространении по планете коронавируса председатель думского комитета по бюджетной и налоговой политике отбыл в отпуск на тихоокеанский остров Фиджи. Из-за обострившейся эпидемиологической ситуации и в связи с ограничением международных авиарейсов покинуть остров депутат-миллионер смог покинуть лишь 22 мая. Две недели, необходимых для карантина и самоизоляции, уже прошли. Драматичная история затянувшегося отдыха единоросса получила широкую огласку в СМИ.
Пока Илья Кошкарев находился на Фиджи, Волгоградская областная дума опубликовала декларации депутатов. Так, годовой доход председателя парламентского комитета по бюджетной и налоговой политике Ильи Кошкарева за 2019 год составил более 29 миллионов рублей, доход супруги депутата - почти 19 миллионов.
О трепетном отношении Ильи Кошкарева к нажитому ИА «Высота 102» рассказывало в публикации «Волгоградский депутат-пленник острова Фиджи пытался обхитрить налоговую».
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