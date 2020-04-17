



Декларированный годовой доход председателя комитета Волгоградской облдумы по бюджетной и налоговой политике Ильи Кошкарева за 2019 год составил более 29 миллионов рублей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сегодня сведения.

В списке недвижимого имущества депутата, который сейчас находится на Фиджи и числится в неоплачиваемом отпуске, 6 земельных участков. Доход супруги Ильи Кошкарева за 2019 год тоже немаленький - почти 19 миллионов. В собственности у жены депутата имеется автомобиль MERCEDES-BENZ GLE 400. Кроме того, семья Кошкаревых владеет жилыми домами, квартирами и нежилым помещением 178,1 кв.м.





За 2016 год, согласно декларации, доход Ильи Кошкарева составил 22 с лишним миллиона рублей, а его супруги - более 11 миллионов. Затем депутат подал сведения о доходах за 2017 год и цифры тоже оказались впечатляющими - свыше 20 миллионов у него и почти 13 с половиной миллионов у супруги. В 2018 году доход депутата и вовсе превысил 27 миллионов, жена тоже не обеднела, заработав за год почти 18 миллионов.





Сейчас чета Кошкаревых находится на острове в Тихом океане, куда улетела в отпуск около месяца назад, когда ситуация с распространением коронавируса начала обостряться. Группа россиян, оказавшихся на Фиджи, ждет вывозного рейса. По данным МИД, ожидание может затянуться на неопределенный срок.



