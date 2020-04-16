Общество 16.04.2020 15:33
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16.04.2020 15:33
В настоящее время депутат Волгоградской областной думы Илья Кошкарев находится в отпуске без сохранения заработной платы, об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном парламенте в ответ на редакционный запрос. Журналисты интересовались также, с какой конкретной даты убыл в отпуск народный избранник и когда должен был приступить к выполнению служебных обязанностей, но работодатель предпочел не отвечать.
По данным ИА «Высота 102», председатель комитета Волгоградской облдумы по бюджетной и налоговой политике, единоросс- миллионер Илья Кошкарев по-прежнему находится в государстве Фиджи. Застрявшие там из-за пандемии российские туристы вместе с волгоградским депутатом вынуждены ждать, когда будет организован специальный вывозной рейс.
На острове в Тихом океане недавно бушевал тайфун, несколько дней не было электричества. Часть россиян, не стесненных в средствах, разместились в отелях недалеко от аэропорта, а те, у кого проблемы с финансами, нашли себе жилье попроще. О том, когда российские власти смогут прислать самолет за соотечественниками, посольство России в Австралии не сообщает. Судя по количеству ежедневно отменяемых вывозных рейсов из других стран и ситуации с COVID-19 в мире, сроки могут затянуться.
В дорогостоящую поездку на Фиджи Илья Кошкарев вместе с женой опрометчиво отправились в начале марта - в разгар парламентского года и на фоне новостей о распространении по планете коронавируса. Вылететь назад депутат должен был примерно 19 марта, но стал пленником райского места из-за обострившейся эпидемиологической ситуации и в связи с ограничением международных авиарейсов.
За 2016 год, согласно декларации, доход Ильи Кошкарева составил 22 с лишним миллиона рублей, а его супруги - более 11 миллионов. Затем депутат подал сведения о доходах за 2017 год и цифры тоже оказались впечатляющими - свыше 20 миллионов у него и почти 13 с половиной миллионов у супруги. В 2018 году доход депутата и вовсе превысил 27 миллионов, жена тоже не обеднела, заработав за год почти 18 миллионов. Так же семейная чета Кошкаревых регулярно сообщает о наличии в собственности гигантских площадей земли.
В ближайшее время будут обнародованы декларации депутатов Волгоградской облдумы за 2019 год. В то время, когда регпарламент опубликовал информацию о том, что все депутаты подали сведения о доходах и имуществе в срок, Илья Кошкарев находился на Фиджи.
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