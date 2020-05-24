Депутат из Волгограда хотел секретного возвращения с Фиджи

«Очень смешно и грустно. После того, как основная группа отсюда улетела, меня вышвырнули из общего чата, где все застрявшие были на связи друг с другом, с посольством и обменивались информацией. Оказалось, что это был личный чат мадам кураторши улетевшей группы, и ей не понравилось то, что и как я пишу в своем канале, а также та информация, которую получали от меня редкие журналисты, которые ко мне обращались. Особенно по тому факту, что в числе улетевших был и господин депутат из Волгограда. WTF? Оказывается, его вылет на родину был секретным! Об этом никто не должен был узнать», - рассказал Андрей Смирнов в своем телеграмм-канале.
Улететь в родные края депутату-миллионеру и части соотечественников удалось лишь 22 мая, купив билеты на рейсы иностранных авиалиний. Теперь на острове Фиджи из 26 остались только 8 россиян. Это те, у кого не оказалось денег на покупку билетов иностранных авиалиний по «бешеным» ценам.
По информации, предоставленной ИА «Высота 102» в Волгоградской облдуме, во время вынужденного пребывания на Фиджи депутат Кошкарев числился в неоплачиваемом отпуске.
Декларированный годовой доход председателя парламентского комитета по бюджетной и налоговой политике Ильи Кошкарева за 2019 год составил более 29 миллионов рублей, доход супруги депутата - почти 19 миллионов.