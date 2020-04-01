Депутаты Волгоградской облдумы подали декларации за 2019 год

Как уточнили в пресс-службе облдумы, согласно закону «О статусе депутата Волгоградской областной Думы» информация о доходах депутатов будет размещена на сайте законодательного собрания региона до 19 апреля текущего года.
Политика 01.04.2020 11:56
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01.04.2020 11:56
Все 37 депутатов Волгоградской областной думы в срок представили сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах и расходах членов своих семей за прошлый год, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на председателя комиссии регпарламента по вопросам депутатской этики и противодействия коррупции Евгения Шаманаева. Возглавляемая им комиссия имеет полномочия по проверке достоверности и полноты представляемых парламентариями сведений. Иными словами, депутаты проверят сами себя.
Как уточнили в пресс-службе облдумы, согласно закону «О статусе депутата Волгоградской областной Думы» информация о доходах депутатов будет размещена на сайте законодательного собрания региона до 19 апреля текущего года.
Как уточнили в пресс-службе облдумы, согласно закону «О статусе депутата Волгоградской областной Думы» информация о доходах депутатов будет размещена на сайте законодательного собрания региона до 19 апреля текущего года.
Отметим, что один из самых богатых депутатов Волгоградской областной думы - единоросс Илья Кошкарев, работающий на постоянной основе председателем парламентского комитета по бюджету и налогам, сейчас находится в государстве Фиджи, где проводил свой отпуск.
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