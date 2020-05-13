Здравоохранение 13.05.2020 17:49
0
13.05.2020 17:49
Медучреждения, не подведомственные облздраву, смогут получить бюджетные деньги на борьбу с коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня вышло постановление администрации Волгоградской области о предоставлении субсидий автономным или бюджетным организациям, которые подчиняются федеральным органам исполнительной власти или являются частными. При этом учреждения должны быть включены в предварительный перечень организаций в целях перепрофилирования стационаров под инфекционные госпитали по особому указанию, утвержденному Правительством РФ.
Преференции пойдут на оснащение коечного фонда, обеспечение госпиталей системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) и медиков – средствами индивидуальной защиты. Заявки на получение субсидий принимаются до 30 июня. За потраченные казенные средства медучреждения будут обязаны отчитаться до конца августа текущего года.
Какие именно медучреждения получат доступ к бюджетным деньгам, в постановлении не указано. Напомним, в Волгограде Министерством обороны построен, но пока не используется инфекционный госпиталь на 100 мест. Учреждение расположено на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда.
Реклама
Волгоградская область отстала по темпам тестирования на коронавирус13.05.2020 14:16
Здравоохранение 13.05.2020 14:16
Стремительно построенный в Волгограде госпиталь Минобороны не используется13.05.2020 13:11
Здравоохранение 13.05.2020 13:11
В Волгограде после скандала с пожарами проверяют 20 аппаратов ИВЛ13.05.2020 13:03
Здравоохранение 13.05.2020 13:03
Коронавирус бьет рекорды: в Волгоградской области 124 заболевших за сутки13.05.2020 11:54
Здравоохранение 13.05.2020 11:54
В Волгоградской области на больного коронавирусом в реанимации уходит от 200 тысяч рублей12.05.2020 14:23
Здравоохранение 12.05.2020 14:23
Маску и перчатки бесплатно получат 600 тысяч жителей Волгоградской области12.05.2020 13:38
Здравоохранение 12.05.2020 13:38
В Волгоградской области количество случаев COVID-19 пошло на спад11.05.2020 11:48
Здравоохранение 11.05.2020 11:48
Детей до 14 лет в Волгоградской области отправляют на прививки10.05.2020 11:53
Здравоохранение 10.05.2020 11:53
В Волгоградской области число заболевших коронавирусом перевалило за 1000 человек10.05.2020 11:47
Здравоохранение 10.05.2020 11:47
Приближаемся к 1000: за сутки в Волгоградской области COVID-19 выявлен у 102 человек09.05.2020 11:58
Здравоохранение 09.05.2020 11:58
В облкомздраве пояснили размер прибавок волгоградским медикам за опасную работу09.05.2020 08:54
Здравоохранение 09.05.2020 08:54
Психбольница Волгограда откроет двери для больных COVID-1908.05.2020 12:57
Здравоохранение 08.05.2020 12:57
Рекордное число больных COVID-19 выявлено за сутки в Волгоградской области08.05.2020 11:43
Здравоохранение 08.05.2020 11:43
Больных все больше: в Волгоградской области COVID-19 выявлен еще у 64 человек07.05.2020 11:54
Здравоохранение 07.05.2020 11:54
«Звоночек уже поступил»: глава чистого от коронавируса района Волгоградской области поделился секретами «обороны» от COVID-1906.05.2020 17:02
Здравоохранение 06.05.2020 17:02
Реклама