Здравоохранение

В Волгоградской области медучреждениям из списка дадут бюджетные деньги на борьбу с COVID-2019

Здравоохранение 13.05.2020 17:49
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13.05.2020 17:49


Медучреждения, не подведомственные облздраву, смогут получить бюджетные деньги на борьбу с коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня вышло постановление администрации Волгоградской области о предоставлении субсидий автономным или бюджетным организациям, которые подчиняются федеральным органам исполнительной власти или являются частными. При этом учреждения должны быть включены в предварительный перечень организаций в целях перепрофилирования стационаров под инфекционные госпитали по особому указанию, утвержденному Правительством РФ.
Преференции пойдут на оснащение коечного фонда, обеспечение госпиталей системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) и медиков – средствами индивидуальной защиты. Заявки на получение субсидий принимаются до 30 июня. За потраченные казенные средства медучреждения будут обязаны отчитаться до конца августа текущего года.
Какие именно медучреждения получат доступ к бюджетным деньгам, в постановлении не указано. Напомним, в Волгограде Министерством обороны построен, но пока не используется инфекционный госпиталь на 100 мест. Учреждение расположено на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда.

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