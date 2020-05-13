



Медучреждения, не подведомственные облздраву, смогут получить бюджетные деньги на борьбу с коронавирусом. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня вышло постановление администрации Волгоградской области о предоставлении субсидий автономным или бюджетным организациям, которые подчиняются федеральным органам исполнительной власти или являются частными. При этом учреждения должны быть включены в предварительный перечень организаций в целях перепрофилирования стационаров под инфекционные госпитали по особому указанию, утвержденному Правительством РФ.

Преференции пойдут на оснащение коечного фонда, обеспечение госпиталей системой централизованного снабжения медицинскими газами (кислородом) и медиков – средствами индивидуальной защиты. Заявки на получение субсидий принимаются до 30 июня. За потраченные казенные средства медучреждения будут обязаны отчитаться до конца августа текущего года.

Какие именно медучреждения получат доступ к бюджетным деньгам, в постановлении не указано. Напомним, в Волгограде Министерством обороны построен , но пока не используется инфекционный госпиталь на 100 мест. Учреждение расположено на проспекте Жукова в Дзержинском районе Волгограда.



