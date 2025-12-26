Волгоградские медики переходят на особый режим с 30 декабря





Медучреждения и экстренные службы Волгоградской области переходят на особый режим работы в связи с предстоящими праздниками с 30 декабря по 12 января.

Поликлиники Волгограда и Волжского будут принимать жителей каждый день с 8-00 до 17-00, а в районах области — с 8-00 до 15-00. В эти часы будут открыты кабинеты неотложной помощи, а также отделения для оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями. Круглосуточно будет организована оперативная работа центра медицины катастроф.



В праздничные дни будут выдаваться льготные рецепты, можно будет открыть листы нетрудоспособности. Колл-центры поликлиник будут принимать вызовы в соответствии с графиком работы медицинских организаций, а также ежедневно взаимодействовать с региональной «Службой 122», включая выходные и праздничные дни с 8-00 до 16-30.



На станциях скорой помощи организуют круглосуточную работу. В одну смену будут проходить дежурства специалистов в центрах амбулаторной онкологической помощи.



В облздраве заверили, что в стационарах на весь период праздников создан необходимый запас лекарственных средств, обеспечен необходимый объем лабораторных исследований. На территории стационаров ограничат нахождение постороннего транспорта.



Также ежедневно будут работать детские поликлиники: с графиками работами можно ознакомиться на сайтах учреждений.



Кроме того, 4 и 8 января в Волгоградском областном центре крови будет организован прием доноров. По отдельному графику организуют работу стоматологических служб для оказания плановой, экстренной и неотложной помощи.





