Волгоградские медики переходят на особый режим с 30 декабря

Здоровье 26.12.2025 06:23
Медучреждения и экстренные службы Волгоградской области переходят на особый режим работы в связи с предстоящими праздниками с 30 декабря по 12 января.

Поликлиники Волгограда и Волжского будут принимать жителей каждый день с 8-00 до 17-00, а в районах области — с 8-00 до 15-00. В эти часы будут открыты кабинеты неотложной помощи, а также отделения для оказания медицинской помощи больным с инфекционными заболеваниями. Круглосуточно будет организована оперативная работа центра медицины катастроф.  

В праздничные дни будут выдаваться льготные рецепты, можно будет открыть  листы нетрудоспособности. Колл-центры поликлиник будут принимать вызовы в соответствии с графиком работы медицинских организаций, а также ежедневно взаимодействовать с региональной «Службой 122», включая выходные и праздничные дни с 8-00 до 16-30.  

На станциях скорой помощи организуют круглосуточную работу.  В одну смену будут проходить дежурства специалистов в центрах амбулаторной онкологической помощи.  

В облздраве заверили, что в стационарах на весь период праздников создан необходимый запас лекарственных средств, обеспечен необходимый объем лабораторных исследований. На территории стационаров ограничат нахождение постороннего транспорта.

Также ежедневно будут работать детские поликлиники: с графиками работами можно ознакомиться на сайтах учреждений.

Кроме того, 4 и 8 января в Волгоградском областном центре крови будет организован прием доноров. По отдельному графику организуют работу стоматологических служб для оказания плановой, экстренной и неотложной помощи.


