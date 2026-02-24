Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Здоровье

Волгоградцев предупредили о вспышке свиного гриппа весной

Здоровье 24.02.2026 13:25
0
24.02.2026 13:25


В России фиксируют увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, известного еще как свиной грипп, а также гриппа  B на фоне низких общих показателей заболеваемости. Об этом сообщили сегодня, 24 февраля, в Роспотребнадзоре РФ. В ведомстве предупредили, что эти штаммы, даже при более медленном распространении, потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период. 

При этом в настоящее время в России уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом сопоставим с ситуацией в октябре прошлого года. Всего на 8-й неделе текущего года в РФ было зарегистрировано 750 случаев ОРВИ и гриппа. 

Напомним, в этом эпидсезоне в России, в том числе в Волгоградской области, фиксировались многочисленные случаи заболевания гонконгским гриппом.  


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
24.02.2026 13:25
Здоровье 24.02.2026 13:25
Комментарии

0
Далее
Здоровье
20.02.2026 15:41
Здоровье 20.02.2026 15:41
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
17.02.2026 17:54
Здоровье 17.02.2026 17:54
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
15.02.2026 14:05
Здоровье 15.02.2026 14:05
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
09.02.2026 14:32
Здоровье 09.02.2026 14:32
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
03.02.2026 08:31
Здоровье 03.02.2026 08:31
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
30.01.2026 06:26
Здоровье 30.01.2026 06:26
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
29.01.2026 21:37
Здоровье 29.01.2026 21:37
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
28.01.2026 06:06
Здоровье 28.01.2026 06:06
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
22.01.2026 21:23
Здоровье 22.01.2026 21:23
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
20.01.2026 14:52
Здоровье 20.01.2026 14:52
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
03.01.2026 14:22
Здоровье 03.01.2026 14:22
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
26.12.2025 06:23
Здоровье 26.12.2025 06:23
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
24.12.2025 15:17
Здоровье 24.12.2025 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
24.12.2025 08:15
Здоровье 24.12.2025 08:15
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:18
На «Красном октябре» состоялись тематические мероприятия для заводчанСмотреть фотографии
15:32
В Волжском обнаружили 19 мигрантов без пропискиСмотреть фотографии
15:31
В Камышине простились с мобилизованным Артуром ГаномСмотреть фотографии
15:17
Московские метеорологи пообещали волгоградцам рекордно жаркую за 30 лет веснуСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде из реанимации перевели последнего пострадавшего от БПЛА ВСУСмотреть фотографии
14:18
Волгоградцам-участникам СВО напомнили о налоговых льготахСмотреть фотографии
13:50
Двое волгоградцев помогли мошенникам обмануть пенсионеровСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Губернатор Андрей Бочаров провёл встречу с начальником ПривЖДСмотреть фотографии
13:25
Волгоградцев предупредили о вспышке свиного гриппа веснойСмотреть фотографии
13:10
Электросирены и громкоговорители ГОЧС проверят 4 марта в Волгограде и областиСмотреть фотографии
12:35
Волгоградцев предупредили о вирусе, превращающем телефон в бот-фермуСмотреть фотографии
12:23
Две гандболистки «Динамо‑Синары» вызваны в молодёжную сборную РоссииСмотреть фотографии
12:11
УФСБ: 7 неразорвавшихся БПЛА уничтожили в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Ростовской области группа судей разом ушли в отставкуСмотреть фотографии
11:29
В Фролово фонд капремонта возместит ущерб местной жительнице за потоп в квартиреСмотреть фотографии
11:27
Бойцы легендарной «двадцатки» снимутся в фильме о Сталинградской битвеСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде нашли кишечную палочку в куриных полуфабрикатахСмотреть фотографии
10:33
В Волгограде суд обязал УК очистить от плесени парковку элитной высоткиСмотреть фотографии
10:23
В Волгограде завершилась реконструкция четырех КНССмотреть фотографии
10:05
Алексей Трубицын – победитель в метании копья на всероссийских соревнованиях в СочиСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области неделя начнётся с 19-градусного температурного перепадаСмотреть фотографии
08:50
Волгоградстат: грузоперевозки в 2025 году выросли на 7,3%Смотреть фотографии
08:39
Зубы на полку? Как изменились цены на продукты и товары в Волгограде за годСмотреть фотографии
08:39
Волгоградская область опустилась на 49 место рейтинга качества жизниСмотреть фотографии
08:22
Волгоградцы стали меньше летать из-за задержек авиарейсовСмотреть фотографии
07:42
Над регионами России за ночь сбиты 79 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:21
Под Волгоградом московский подрядчик сорвал капремонт стадиона за 177 млн рублейСмотреть фотографии
06:37
Волгоградцам разрешат прописку в апартаментахСмотреть фотографии
06:09
В Волгоградской области отменена шестичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
22:02
Определился первый финалист турнира «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
 