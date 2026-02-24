Волгоградцев предупредили о вспышке свиного гриппа весной





В России фиксируют увеличение доли вирусов гриппа A(H1N1)pdm09, известного еще как свиной грипп, а также гриппа B на фоне низких общих показателей заболеваемости. Об этом сообщили сегодня, 24 февраля, в Роспотребнадзоре РФ. В ведомстве предупредили, что эти штаммы, даже при более медленном распространении, потенциально могут спровоцировать новую волну заболеваемости в весенний период.

При этом в настоящее время в России уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом сопоставим с ситуацией в октябре прошлого года. Всего на 8-й неделе текущего года в РФ было зарегистрировано 750 случаев ОРВИ и гриппа.

Напомним, в этом эпидсезоне в России, в том числе в Волгоградской области, фиксировались многочисленные случаи заболевания гонконгским гриппом.



