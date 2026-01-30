Главное

Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге Волгограда«Сверху» дали «зелёный свет»: волгоградцы рассказали о нежелании проверяющих приглушить снегогенераторы на Горной полянеВ Александро-Невском соборе Крещение встретили сотни волгоградцев: фотоВ Волжском в январе резко вырастет плата за отоплениеРегиональные выплаты после терактов ВСУ планируют утвердить в Волгограде

Актуально

«Будешь психом или сядешь»: 18-летнего волгоградца отправили в СИЗО за потасовку в школе 3-летней давности

168 пробоин и следы запекшейся крови: найденная в Сталинграде шинель помогла узнать о подвиге генерала Глазкова

Опасные связи: экс-главред «Маяка» Котово получила 8 лет колонии за взятку от олигарха Качуровского

Федеральные новости

 Госдума одобрила законопроект о праве ФСБ временно отключать стационарный интернет
Госдума сегодня, 27 января, в первом чтении одобрила законопроект, который дает право отключать мобильный и стационарный интернет, а также телефонную связь, передает РБК.  Поправки в...
 Расследование гибели новорожденного в роддоме Ростова взял на контроль Бастрыкин
Расследование причин гибели новорожденного в роддоме Ростова-на-Дону в декабре 2025 года взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Мать ребенка настаивает на том, что смерть наступила в...
Здоровье

В РПН предупредили волгоградцев о риске заражения вирусной чесоткой

Здоровье 30.01.2026 06:26
0
30.01.2026 06:26


В управлении РПН по Волгоградской области напомнили о риске заражения лихорадкой денге. Это острое трансмиссивное вирусное заболевание, которое протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов.

Лихорадка денге встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. В России регистрируются лишь завозные случаи лихорадки денге у туристов, посетивших Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Доминиканскую Республику.

Инкубационный период продолжается от 3 до 15 суток. Заболевание может протекать бессимптомно, сопровождаться легкими симптомами или протекать в виде тяжелой болезни. Как правило, заболевание начинается остро с подъема температуры до 39 - 40 °C. Лихорадка длится от 2 - 9 дней и протекает волнообразно: к концу 3 дня температура падает, через 1 – 3 дня вновь повышается, затем снижается через 2 - 3 дня. Среди других симптомов сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в глазах, тошнота, рвота, боль в спине, мышцах и суставах, особенно коленных.

Характерный симптом – обильная, зудящая сыпь, которая сначала появляется на туловище, затем распространяется на конечности. Сыпь сохраняется в течение 3 - 7 дней и оставляет после себя шелушение.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Здоровье
30.01.2026 06:26
Здоровье 30.01.2026 06:26
Комментарии

0
Далее
Здоровье
29.01.2026 21:37
Здоровье 29.01.2026 21:37
Комментарии

0
Далее
Здоровье
28.01.2026 06:06
Здоровье 28.01.2026 06:06
Комментарии

0
Далее
Здоровье
22.01.2026 21:23
Здоровье 22.01.2026 21:23
Комментарии

0
Далее
Здоровье
20.01.2026 14:52
Здоровье 20.01.2026 14:52
Комментарии

0
Далее
Здоровье
03.01.2026 14:22
Здоровье 03.01.2026 14:22
Комментарии

0
Далее
Здоровье
26.12.2025 06:23
Здоровье 26.12.2025 06:23
Комментарии

0
Далее
Здоровье
24.12.2025 15:17
Здоровье 24.12.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Здоровье
24.12.2025 08:15
Здоровье 24.12.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Здоровье
23.12.2025 19:49
Здоровье 23.12.2025 19:49
Комментарии

0
Далее
Здоровье
21.12.2025 19:12
Здоровье 21.12.2025 19:12
Комментарии

0
Далее
Здоровье
18.12.2025 12:13
Здоровье 18.12.2025 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Здоровье
09.12.2025 13:06
Здоровье 09.12.2025 13:06
Комментарии

0
Далее
Здоровье
07.12.2025 06:24
Здоровье 07.12.2025 06:24
Комментарии

0
Далее
Здоровье
01.12.2025 21:04
Здоровье 01.12.2025 21:04
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:18
Волгоградский теннисист вышел в четвертьфинал турнира в Шарм-эш-ШейхеСмотреть фотографии
08:10
Под Волгоградом проведут автопробег в честь Сталинградской победыСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде 30 января первый раз пленят фельдмаршала ПаулюсаСмотреть фотографии
07:36
3 БПЛА сбили в соседних с волгоградским регионом областяхСмотреть фотографии
06:26
В РПН предупредили волгоградцев о риске заражения вирусной чесоткойСмотреть фотографии
06:11
Волгоградец выплатит 1 млн за сброс строительного хламаСмотреть фотографии
05:41
Раскрыт секрет рекордной яйценоскости волгоградских несушекСмотреть фотографии
22:39
Под Волгоградом МЧС закрыло саратовскую трассу из-за туманаСмотреть фотографии
21:37
Волгоградский врач разработал передовой метод диагностики онкобольныхСмотреть фотографии
20:59
76,5 тыс. волгоградцев старше 80 лет будут получать повышенные пенсииСмотреть фотографии
20:07
В Волгограде подрядчику УКС грозит срок за аферу с ремонтом ФАПов и медколледжаСмотреть фотографии
19:20
Арестованный глава облкомприроды Сивокоз в феврале может выйти на свободуСмотреть фотографии
18:48
Как в Волгограде открывали дорогу к «Долине» и над чем пошутил замминистра СтасишинСмотреть фотографии
18:17
Драка мужчин в Иловле попала на видео: один задержан, один в больницеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
Новый маршрут в Волгограде связал центр города и микрорайон «Долина» застройщика DARSСмотреть фотографии
17:51
Островитянина с приступом доставили в Волгоград с Сарпинского на аэросаняхСмотреть фотографии
17:09
Волгоград оказался на пороге трехдневного обледененияСмотреть фотографии
16:59
Конфискованные у пьяниц 6 авто поехали из Волгограда на СВОСмотреть фотографии
16:46
Стрижки и путешествия подорожали для волгоградцевСмотреть фотографии
16:30
Подъем фуры из оврага в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
16:28
12 орденов Мужества и медаль Суворова передали родным погибших волжанСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде молодые архитекторы поговорили о будущем с замминистра и губернаторомСмотреть фотографии
15:31
В Волгограде к 9 месяцам «строгача» приговорили курьера службы доставкиСмотреть фотографии
15:15
Два подростка устроили погром в парке в станице Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:13
«Такого еще не было!»: замминистра Стасишин сделал фото для волгоградца с БочаровымСмотреть фотографииCмотреть видео
15:05
В Суровикино открыли стелу «Рубеж Сталинградской доблести»Смотреть фотографии
14:18
В Волгограде полиция перекрыла 3-ю ПродольнуюСмотреть фотографии
14:00
НДС при УСН: волгоградцам рассказали о важных налоговых изменениях в 2026 годуСмотреть фотографии
13:40
В Волгоградской области простятся с 41-летним бойцом СВО Андреем МинаковымСмотреть фотографии
13:04
Замминистра Стасишин открыл новую дорогу на юге ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 