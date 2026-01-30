В РПН предупредили волгоградцев о риске заражения вирусной чесоткой

В управлении РПН по Волгоградской области напомнили о риске заражения лихорадкой денге. Это острое трансмиссивное вирусное заболевание, которое протекает с лихорадкой, интоксикацией, миалгией, артралгией, сыпью и увеличением лимфатических узлов.



Лихорадка денге встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. В России регистрируются лишь завозные случаи лихорадки денге у туристов, посетивших Таиланд, Вьетнам, Индонезию, Индию, Шри-Ланку, Доминиканскую Республику.



Инкубационный период продолжается от 3 до 15 суток. Заболевание может протекать бессимптомно, сопровождаться легкими симптомами или протекать в виде тяжелой болезни. Как правило, заболевание начинается остро с подъема температуры до 39 - 40 °C. Лихорадка длится от 2 - 9 дней и протекает волнообразно: к концу 3 дня температура падает, через 1 – 3 дня вновь повышается, затем снижается через 2 - 3 дня. Среди других симптомов сильная головная боль, увеличение лимфатических узлов, боль в глазах, тошнота, рвота, боль в спине, мышцах и суставах, особенно коленных.



Характерный симптом – обильная, зудящая сыпь, которая сначала появляется на туловище, затем распространяется на конечности. Сыпь сохраняется в течение 3 - 7 дней и оставляет после себя шелушение.





