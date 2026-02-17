Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Врачи спасли почку волгоградцу с помощью прокола и лазера

Здоровье 17.02.2026 17:54
17.02.2026 17:54


В Волгограде урологи 25-ой больницы спасли мужчине почку и вернули его к полноценной жизни без болей и наружного дренажа. Для этого они выполнили уникальную малотравматичную операцию - перкутанную нефролитолапаксию с лазерным разрушением камня в лоханочно мочеточниковом сегменте.

Как рассказали в облздраве, мужчину беспокоили постоянные боли в пояснице и слабость, а также наружный дренаж, так как крупный камень нарушил работу мочевыводящей системы. Был риск потери почки, поэтому требовалось оперативное вмешательство. Операцию выполнили через небольшой прокол размером около сантиметра.

- Хирург ввел миниатюрную камеру и лазерный световод. Под визуальным контролем камень был аккуратно разрушен в пыль без повреждения окружающих тканей. Проходимость лоханочно-мочеточникового сегмента восстановилась, отток мочи нормализовался, - уточнили в облздраве.

Разрезов и кровопотери не было. Пациент уже вечером мог сидеть, а утром начал ходить. На полное восстановление ушло три дня. Мужчину без дренажей выписали в удовлетворительном состоянии с восстановленной трудоспособностью в короткие сроки.  

