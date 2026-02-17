Врачи спасли почку волгоградцу с помощью прокола и лазера

В Волгограде урологи 25-ой больницы спасли мужчине почку и вернули его к полноценной жизни без болей и наружного дренажа. Для этого они выполнили уникальную малотравматичную операцию - перкутанную нефролитолапаксию с лазерным разрушением камня в лоханочно мочеточниковом сегменте.

Как рассказали в облздраве, мужчину беспокоили постоянные боли в пояснице и слабость, а также наружный дренаж, так как крупный камень нарушил работу мочевыводящей системы. Был риск потери почки, поэтому требовалось оперативное вмешательство. Операцию выполнили через небольшой прокол размером около сантиметра.

- Хирург ввел миниатюрную камеру и лазерный световод. Под визуальным контролем камень был аккуратно разрушен в пыль без повреждения окружающих тканей. Проходимость лоханочно-мочеточникового сегмента восстановилась, отток мочи нормализовался, - уточнили в облздраве.

Разрезов и кровопотери не было. Пациент уже вечером мог сидеть, а утром начал ходить. На полное восстановление ушло три дня. Мужчину без дренажей выписали в удовлетворительном состоянии с восстановленной трудоспособностью в короткие сроки.

Фото из архива V102.RU





