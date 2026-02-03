Волгоградцы стали в полтора раза реже болеть гонконгским гриппом

В Волгоградской области отмечено снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным регионального управления Роспотребнадзора, он не превышает эпидпорог. При этом заболеваемость респираторными инфекциями в регионе снизилась на прошлой неделе по сравнению с предыдущей на 66%.
Так, у жителей Волгограда и области случаев заболевания гриппом фиксировалось на 47% меньше. По результатам еженедельного мониторинга продолжается циркуляция всех определяемых лабораторно респираторных вирусов, в том числе гриппа штамма A(H3N2), так называемого гонконгского гриппа.
