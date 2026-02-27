Почти 121 тыс. волгоградцев проверили на гепатит С

В Волгоградской области за год скрининговые исследования на вирус гепатита С сделали 120 900 человек. Тестирование проводилось в целях раннего выявления заболевания, что предусмотрено нацпроектом. Обследование проводится в ходе диспансеризации жителей старше 25 лет, сообщили в облздраве.

Гепатит С, который вызывает воспаление печени, зачастую первые 10 лет протекает бессимптомно. Многие даже могут не знать о своем недуге. Выявить его позволяет ранняя диагностика. В случае выявления этого вируса, пациентам оказывается необходимое лечение как в амбулаторных условиях, так и в стационарах.

Информацию о прохождении скрининга на гепатит С можно в поликлинике по месту жительства.

Фото из архива V102.RU

