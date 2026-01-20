Волгоградские врачи спасли 19-летнюю девушку с редкой патологией сосудов





Экстренную операцию провели волгоградские врачи, чтобы спасти 19-летнюю пациентку с врожденным дефектом сосудов головного мозга. Как рассказали в облкомздраве, у девушки с диагнозом – артериовенозная мальформация головного мозга – произошел разрыв сосудов с кровоизлиянием.

Жительницу Калачевского района доставили в Волгоградскую областную клиническую больницу №1, где находится региональный нейрохирургический центр, 5 января. Кровоизлияние подтвердило исследование МРТ. Хирургическое вмешательство потребовалось незамедлительно. Операция прошла успешно, сейчас жизни девушки ничто не угрожает.



В настоящий момент пациентка находится в палате под постоянным наблюдением медицинского персонала, её состояние оценивается как стабильное, процесс восстановления продолжается, пояснили в облздраве.



Справка. Мальформация - врожденный дефект развития сосудов головного мозга, который может быть выявлен при медицинском обследовании. В случае регулярного наблюдения и соблюдения рекомендаций врачей можно избежать критической фазы. Артериовенозная мальформация головного мозга с разрывом сосудов может привести к кровоизлиянию, увеличению внутричерепного давления и риску необратимого повреждения мозга.



Медики напоминают, что для раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний и факторов их развития необходимо регулярно проходить диспансеризацию. При необходимости по результатам первичного этапа назначается углубленная диагностика и дополнительные обследования.

