Волгоградские врачи спасли 19-летнюю девушку с редкой патологией сосудов

20.01.2026 14:52
0
20.01.2026 14:52


Экстренную операцию провели волгоградские врачи, чтобы спасти 19-летнюю пациентку с врожденным дефектом сосудов головного мозга. Как рассказали в облкомздраве, у девушки с диагнозом – артериовенозная мальформация головного мозга – произошел разрыв сосудов с кровоизлиянием.

Жительницу Калачевского района доставили в Волгоградскую областную клиническую больницу №1, где находится региональный нейрохирургический центр,  5 января.  Кровоизлияние подтвердило исследование МРТ. Хирургическое вмешательство потребовалось незамедлительно. Операция прошла успешно, сейчас жизни девушки ничто не угрожает.

В настоящий момент пациентка находится в палате под постоянным наблюдением медицинского персонала, её состояние оценивается как стабильное, процесс восстановления продолжается, пояснили в облздраве.

Справка. Мальформация - врожденный дефект развития сосудов головного мозга, который может быть выявлен при медицинском обследовании. В случае регулярного наблюдения и соблюдения рекомендаций врачей можно избежать критической фазы. Артериовенозная мальформация головного мозга с разрывом сосудов может привести к кровоизлиянию, увеличению внутричерепного давления и риску необратимого повреждения мозга.

Медики напоминают, что для раннего выявления  хронических неинфекционных заболеваний и факторов их развития необходимо регулярно проходить диспансеризацию. При необходимости по результатам первичного этапа назначается углубленная диагностика и дополнительные обследования.

 

