



Открывая глаза и видя за окном непроглядную темноту, многие волгоградцы с трудом отрывают себя от кровати. В пасмурные зимние дни желаемого заряда бодрости им не дает ни утренняя чашка кофе, ни бодрящая дорога до работы. Из-за дефицита солнечных лучей кажется, что собственная «батарейка» разрядилась вплоть до самой весны. Можно ли пережить один из самых тяжелых для организма сезон безо всяких потерь, и как вернуть бодрость не только телу, но и духу – в материале ИА «Высота 102».

«Ноги» усталости, которая буквально магнитит нас к кровати и превращает в бледную тень самих себя, нередко растут из дефицита солнечных лучей. Не получая во время «зимовки» нужного количества серотонина, а, главное, витамина D, волгоградцы могут ощутить себя на нуле как на физическом, так и на психологическом уровнях.

- Снижение в организме витамина D приводит к нарушению иммунной защиты, слабости и к повышенной утомляемости, - рассказывает заведующий неврологическим отделением клиники № 1 ВолгГМУ Минздрава России Андрей Пучков. – У человека, который долгое время не получает дневного солнечного света, растет тревожность, снижается память. Еще одна важная проблема – нарушение циркадных ритмов, в том числе качества сна. Недостаточное количество света может провоцировать и эпизоды депрессии.

Первым и самым простым лекарством от изматывающего дня сурка станет обыкновенная прогулка по городу. Если отложить в сторону все «но» ( долгие сборы, холод, тонущие в слякоти ботинки) и пройтись по зимним улицам хотя бы 20-30 минут, стрелка «настроениемера» непременно покачнется в сторону плюса.





- Зимний дневной свет действительно позволит нормализовать циркадные ритмы, а также усилить выработку витамина D, - комментирует Андрей Пучков. – По назначению врача также можно использовать специальные лампы с имитацией дневного света и физиотерапевтическое лечение. А еще всем пациентам, столкнувшимся с подобной проблемой, я рекомендую наладить гигиену сна – ложиться и вставать в одно и то же время, а при пробуждении включать дома яркие лампы, чтобы разбудить организм и плавно перейти от сна к бодрствованию.





А вот спешить в аптеку за всевозможными БАДами и витаминами врач-невролог советует только после сдачи анализов.

- Я понимаю, насколько сильно желание многих людей помочь себе в зимнее время, но назначение каких-либо витаминов или лекарств возможно только после сдачи анализов и консультации со специалистом, - настаивает врач-невролог. – Для нашего организма чреваты любые выходы из референтных значений – как дефицит, так и профицит. Пожалуй, даже более действенной «таблеткой» от зимней усталости в этом случае станет здоровый образ жизни. И к этому понятию я отношу не только физическую нагрузку, правильное питание и сон, но и маленькие радости жизни. Качественный досуг, который действительно вызывает у вас улыбку. Позволяйте хотя бы немного побаловать самих себя, и извечная российская проблема длинной зимы уже не будет такой острой.

